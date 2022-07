Giorgio Locatelli, lo chef ha preso il Covid/ “Ho avuto paura di morire”

Giorgio Locatelli: “Ho preso il Covid, nonostante le tre dosi di vaccino”

Giorgio Locatelli, chef stellato e giudice di “Masterchef Italia”, ha contratto il Covid e non è stata una passeggiata, nonostante le tre dosi di vaccino. “Congiuntivite virale, respiro faticoso. Ho avuto paura di morire”, ha raccontato Locatelli a “Cook, racconti di cucina” del Corriere della Sera. Nonostante la paura, lo chef ha validi motivi di festeggiare, come il ventesimo anniversario della sua Locanda, al numero 8 di Seymour Street a Londra. “Abbiamo aperto il 14 febbraio 2002, quando la cucina italiana all’estero equivaleva a tovaglia a quadri, fiaschi di vino, mandolino, pizza. Stereotipi su cui non sputo perché hanno dato da vivere a tanti emigrati, ma io ho sempre pensato che potessimo raggiungere altri livelli”, ha ricordato Locatelli, il primo cuoco italiano a ottenere la stella Michelin. Ci è riuscito nel 1999 con il ristorante Zafferano e tre anni più tardi alla Locanda Locatelli.

Masterchef Italia 2021, pagelle 1a puntata/ Barbieri al top, Locatelli "avvocato" perfetto

Giorgio Locatelli: “Ho preso il Covid, nonostante le tre dosi di vaccino”

Purtroppo l’avventura di Giorno Locatelli a Zafferano, nonostante la stella Michelin, non finì bene: “I miei soci vendettero le quote a un investitore che defraudò me e Gordon Ramsay, all’epoca chef dell’altro locale del gruppo, “Aubergine”, del nostro potere decisionale. Mi sono sentito derubato là dove avevo dato tutto per sette anni, rinunciando a veder crescere i miei figli. Un’umiliazione tremenda: sono andato in terapia per riprendermi”, ha svelato a “Cook, racconti di cucina”. Così quando ha riaperto, Locatelli ha voluto come partner solo la moglie Plaxy: “Non avevamo i soldi per ristrutturare un locale in centro da soli. Per fortuna l’hotel Hyatt Regency The Churchill ha scommesso su di noi”. La Locanda è stato il primo ristorante italiano a insediarsi in un albergo cinque stelle di Londra. La stella Michelin è arrivata subito, così come i clienti famosi: Madonna, Kate Winslet, Tom Cruise, il principe Carlo con Camilla, Mariah Carey, Mick Jagger, Beyoncé, Roger Federer e Ronaldo.

LEGGI ANCHE:

Plaxy, moglie di Giorgio Locatelli/ Lui: "Mi prendeva in giro perché..."Masterchef Italia, al via 11a edizione/ RTL 102.5 media partner per il secondo anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA