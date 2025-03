Giorgio Lupano, chi è e carriera dell’attore: gli inizi teatrali

Oggi pomeriggio, nella nuova puntata de La volta buona con Caterina Balivo in onda come sempre su Rai 1, tra gli ospiti in studio interverrà anche Giorgio Lupano. L’attore, che è protagonista a teatro con lo spettacolo La vita al contrario ispirato alla storia de Il curioso caso di Benjamin Button, vanta una lunga carriera non solo teatrale ma anche cinematografica e televisiva. Nato nel 1969 a Trofarello, nella provincia di Torino, si è diplomato nel 1993 presso la scuola del teatro Stabile e si avvicina sin da subito al mondo del teatro.

Negli anni ’90, in particolare, è protagonista in scena in numerosi spettacoli ispirati alle storie di William Shakespeare, come Misura per misura, Re Lear e Timone d’Atene, ma anche in Pilade di Pier Paolo Pasolini e Un mese in campagna di Ivan Turgenev. Attivo anche al cinema, ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2000 nel film Il manoscritto del Principe di Roberto Andò, dal quale è stato diretto anche nel 2004 in Sotto falso nome; nel 2012, inoltre, ha recitato in 11 settembre 1683 di Renzo Martinelli.

Giorgio Lupano, il successo nelle serie tv come Il paradiso delle signore

Oltre a teatro e cinema, Giorgio Lupano è molto attivo anche in televisione avendo recitato in numerose serie; tra le più importanti della sua carriera troviamo Regina dei fiori e R.I.S. 4 – Delitti imperfetti, ma anche La stella della porta accanto e il ruolo di protagonista nella fiction di Rai 1 Paura di amare, andata in onda tra il 2010 e il 2013. Negli ultimi anni, tra il 2017 e il 2018, ha recitato in Sacrificio d’amore mentre tra il 2018 e il 2021 ha interpretato il ruolo di Luciano Cattaneo nella celebre soap opera di Rai 1 Il paradiso delle signore.

L’attore ha spesso offerto spunti di riflessione, nel corso delle interviste pubbliche, sulla vita e la realtà di tutti i giorni. Soffermandosi sull’importanza dei valori umani, come la tenerezza e l’empatia, in un’intervista a Il Messaggero del 2023 ha confidato: “Dovremmo essere più teneri e compassionevoli l’uno verso l’altro. Non è sempre facile. Diciamo che sono abbastanza empatico per natura. D’altro canto, essere empatici è fondamentale per un attore. Bisogna osservare, mettersi nei panni dell’altro”.