Giorgio Lupano è fidanzato?/ “Preferisco lasciare un po’ di mistero e non dire…”

Giorgio Lupano sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 25 gennaio 2021, di “Oggi è un altro giorno”. Insieme all’attore piemontese ci sarà Enrica Pintore, i due attori vestono i panni di Clelia Caligaris e Luciano Cattaneo nella soap “Il paradiso delle signore”. Nella finzione i due hanno finalmente potuto vivere la loro storia d’amore anche se in segreto, ma la gravidanza di Clelia potrebbe portare nuove difficoltà: il ragioniere è ancora sposato con Silvia. La storia d’amore tra Clelia e Luciano ha fatto sognare i fan della soap, tanto da arrivare a pensare che tra i due attori ci fosse qualcosa anche al di fuori del set. Ma Giorgio Lupano e Enrica Pintore non fidanzati. L’attrice sarda, infatti, è legata da quasi 15 anni con Daniele, agente di viaggi che non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo.

Giorgio Lupano è fidanzato? La vita privata è un mistero

La vita privata di Giorgio Lupano, invece, è un mistero. Nel corso degli anni gli siano stati attribuiti diversi flirt come quello con Erica Banchi, sua partner nella fiction “Paura d’amare”, poi smentito da entrambi. “Dieci anni dopo aver girato insieme Paura d’amare siamo ancora qui a raccontarci pezzi di vita. Scusate se per un attimo abbiamo dimenticato le mascherine ed il distanziamento, ma in fondo siamo un po’ congiunti anche noi… vero Erica Bianchi?”, ha scritto Lupano su Instagram lo scorso maggio, pubblicando una foto con l’attrice. Nel 2015, in un’intervista a Vanity Fair, l’attore aveva spiegato che la sua riservatezza è in parte legata al suo essere piemontese: “Fa parte del mio carattere. Sono di mio molto riservato e poi quando vado al cinema e vedo recitare attori dei quali conosco tutti i dettagli del privato mi sembra siano meno credibili. Io preferisco lasciare un po’ di mistero e non dire se c’è chi mi aspetta a casa”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA