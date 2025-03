Giorgio Lupano, chi è la fidanzata? La riservata vita privata dell’attore

A teatro è protagonista nello spettacolo La vita al contrario, ispirato alla storia de Il curioso caso di Benjamin Button; oggi pomeriggio, invece, Giorgio Lupano sarà ospite in televisione nel salotto di Caterina Balivo, nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1. Una lunga carriera tra teatro e televisione, con diverse esperienze al mondo del cinema; inoltre, come numerosi suoi colleghi, ha sempre preferito scindere la sfera professionale da quella personale e conservare la propria vita privata sotto un velo di riservatezza e privacy.

Proprio per questo motivo non sono disponibili moltissime informazioni circa la sfera amorosa di Giorgio Lupano: ha una fidanzata? Al momento la risposta è incerta; in passato all’attore sono stati spesso accostati diversi flirt, come quello con l’attrice Erica Banchi, sua collega sul set della serie Paura di amare trasmessa su Rai 1 tra il 2010 e il 2013. Flirt che però non si sarebbe mai concretizzato, dal momento che non sarebbe mai arrivata la conferma da parte di entrambi.

Giorgio Lupano: “Sono restio a parlare del mio privato perché…“

Non sappiamo dunque se Giorgio Lupano abbia una fidanzata o meno. Nel 2019, quando rilasciò un’intervista al settimanale Visto Tv, l’attore sottolineò il lato estremamente riservato del suo carattere sul fronte della vita sentimentale: “Sono restio a parlare del mio privato, perché sono convinto che per un attore non sia conveniente raccontare i propri sentimenti, sennò chi ti guarda in tv o viene in teatro alla fine sarà influenzato da quello che ha letto“.

In quell’occasione ammise di essere single (“non so come vedo il mio futuro sentimentale. Certo non vedo davanti a me il matrimonio e neppure una convivenza“), e ammise comunque di credere spesso ai colpi di fulmine: “Con il nostro lavoro che ci fa creare nuovi personaggi alla lunga ci inventiamo anche noi delle storie nella vita di tutti i giorni. Nella mia vita ho vissuto qualche colpo di fulmine, ma poi sono riuscito a schivarlo. Perché tutte le storie d’amore prima o poi finiscono”.

