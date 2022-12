Giorgio Manenti, chi l’ex marito di Heather Parisi/ La crisi sentimentale dopo l’arresto?

Giorgio Manenti, ex marito di Heather Parisi: la nascita di un amore, la crisi e la rottura

Giorgio Manenti è l’ex marito della celebre showgirl americana Heather Parisi. Quando stavano insieme, l’uomo ricopriva il ruolo di amministratore in una società che stava vivendo un momento molto complesso. Manenti, infatti, finisce per essere arrestato, a metà degli novanta, per la bancarotta dell’impresa Magnetofoni Castelli. La moglie Heather Parisi testimonia a suo favore ed il suo contributo si rivela fondamentale per scagionarlo dalle accuse per le quali era stato imprigionato a San Vittore. Un periodo davvero molto difficile per la coppia, messa a dura prova per un tempo prolungato. Così la storia d’amore è giunta al capolinea, alcuni anni anni dopo lo “scandalo”.

Non è chiaro se il rapporto tra l’imprenditore bolognese e la showgirl americana si sia sgretolato in seguito all’arresto, ma di certo quell’episodio non ha aiutato. Oggi Heather Parisi ha completamente voltato pagina, ha lasciato l’Italia e vive a Hong Kong con la famiglia ed il suo nuovo marito Umberto Maria Anzolin. Per quanto riguarda l’ex marito Giorgio, il primo incontro è avvenuto nel 1992, quando la showgirl era all’apice del successo. Nel 1994 la nascita della prima figlia, Rebecca Jewel, con padrini di battesimo Katia Ricciarelli e Pippo Baudo.

Giorgio Manenti e Heather Parisi, rapporti più freddi dopo la separazione?

Come dicevamo, secondo i giornali d’epoca, ad influire sulla rottura della coppia furono i guai giudiziari del manager felsineo, con una bancarotta che avrebbe provocato danni pari a 70 miliardi. La stessa ex moglie Heather si recò a testimoniare a Palazzo di Giustizia di Milano, scagionando il marito dalle accuse. Sarebbe proprio questo il periodo in cui tra i due venne a mancare il giusto slancio per superare la crisi. Così, in maniera non troppo repentina, Heather e Giorgio Manenti sono arrivati a dirsi addio. Mentre con la figlia Jacqueline, il manager ha instaurato un rapporto favoloso, restano delle tensioni tra la figlia e la madre. Non a caso, molto spesso, la ragazza ha attribuito “maggiore importanza” al papà, riconoscendogli una presenza, che evidentemente mamma Heather, ha trascurato.

