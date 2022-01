Giorgio Manetti asfalta Gemma Galgani/ “Scandaloso proporla a Uomini e Donne!”

Gemma Galgani non sarà contenta di scoprire che il suo storico e più noto amore del passato, Giorgio Manetti, è tornato ad attaccarla. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, che molti vorrebbero rivedere in studio, ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv in cui è tornato a citare la sua ex con parole ben poco lusinghiere. In particolare, Giorgio ritiene assurdo che sia ancora data a Gemma la possibilità di essere a Uomini e Donne: “Racconta sempre la stessa storia. Nessuno le crede più. Trovo scandaloso proporla in televisione”, ha dichiarato l’ex cavaliere.

Ma non è tutto: Giorgio ritiene che Gemma cerchi costantemente in studio lo sguardo di Maria De Filippi. “È come se cercasse l’approvazione di Maria, c’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa domande serie.” ha spiegato.

Se Giorgio Manetti critica duramente Gemma Galgani, un altro suo ex, Marco Firpo, ha invece bellissime parole per lei. In un’intervista al portale Piùdonna, ha infatti dichiarato: “Di Gemma invece mi manca tutto ciò che eravamo.”, ha esordito Marco, spiegando i motivi che lo avevano portato a credere che la Galgani fosse la donna giusta. “È un’anima libera. Quando la incontri e la riconosci, perché provi subito un senso di benessere quando le stai vicino, e questo è stato uno stimolo importante. Lei mi fa star bene, mi placa l’ansia. Lei ha uno sguardo particolare, quando mi guardava era incredibile.” ha infine ricordato l’ex cavaliere di Uomini e Donne.

