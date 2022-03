Giorgio Manetti, avventura al cinema con Zequila/ L’ex Uomini e Donne boss…

Giorgio Manetti torna a fare l’attore. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, dopo il progetto che lo ha visto coinvolto insieme a Sossio Aruta, è pronto per tornare a recitare. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex di Gemma Galgani con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Sotto la locandina della sua nuova avventura, Giorgio scrive: “Una nuova avventura cinematografica, ‘Saruzzo al Potere – episodio 7’. Le riprese inizieranno a fine Marzo in Sicilia, con la regia del bravissimo Gionatan Valenti. Catch you again soon on the big screen!”, ha scritto Giorgio che, nel nuovo progetto cinematografico, reciterà accanto ad Antonio Zequila come mostra la locandina stessa.

Dopo l’addio a Uomini e Donne, Manetti è sempre più impegnato in tante avventure professionali e su Instagram non nasconde la grande emozione di cominciare le riprese del film.

Il progetto “Saruzzo al potere – episodio 7” non rappresenta l’esordio cinematografico di Giorgio Manetti che ha già recitato in un altro film accanto a Sossio Aruta. A svelarlo è stato quest’ultimo durante l’ospitata a Uomini e Donne insieme alla compagna Ursula Bennardo:

“E’ uscito da poco al cinema, a Firenze e a Casoria, il film ‘Uno strano weekend al mare’. Ho il ruolo del delinquente ed il mio boss è Giorgio Manetti. E’ stata un’esperienza bellissima. E’ un film divertente con quattro bischeri perché gli attori sono toscani. A maggio mi hanno chiamato per fare un secondo film con un altro titolo. Anche qui farò la parte del cattivo”, ha detto Sossio. A fine marzo, dunque, per Giorgio, inizierà una nuova esperienza come attore interpretando, probabilmente, un boss anche se il ruolo non è ancora chiaro.





