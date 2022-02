Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis, ex Brosio/ Insieme a Sanremo: sono una coppia?

Una nuova coppia potrebbe presto essere ufficializzata nel mondo dello spettacolo: si tratta di Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis. I due sono stati paparazzati insieme a Sanremo, dove sono giunti insieme e in atteggiamenti piuttosto ambigui. Dopo averlo rivisto a Uomini e Donne, programma nel corso del quale ha inviato un video messaggio all’ex fidanzata Gemma Galgani, l’imprenditore è stato fotografato in compagnia di una giovane influencer, un volto già noto agli appassionati di gossip: Marialaura è infatti la ex di Paolo Brosio. La loro relazione è durata un anno ed è finita la scorsa estate.

Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis sono stati beccati insieme dai paparazzi di Novella 2000 a Sanremo. Entrambi hanno soggiornato nella città dei fiori per partecipare ad alcuni eventi collaterali al Festival. In particolare, le foto mostrano il 65enne e la 23enne arrivare insieme al Galà organizzato dalla rivista diretta da Roberto Alessi. I presenti parlano di un feeling particolare tra i due, che si sarebbero mostrati insieme in atteggiamenti piuttosto complici. Difficile, dunque, non ipotizzare che possa esserci qualcosa in più tra i due.

Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis insieme?

Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis sono dunque stati avvistati insieme a Sanremo. Difficile, al momento, dire se si tratti di una nuova coppia o semplicemente di due amici che hanno deciso di presentarsi insieme ad un party. Al momento, da parte dei diretti interessati, non c’è stata alcuna conferma o smentita. Gli atteggiamenti, però, sembravano piuttosto inequivocabili. “Marialaura De Vitis era tutta concentrata su Giorgio”, scrive Novella 2000. Sembrerebbe dunque che i due avessero un certo feeling che non è passato inosservato.

La differenza d’età tra i due è molta, ma potrebbe non essere un problema. Per oltre un anno, infatti, l’influenzar ed esperta di comunicazione ha condiviso la propria vita con Paolo Brosio, che di anni ne ha 65. Nessun problema anagrafico, dunque. Potrebbe essere stata proprio la presunta storia con la giovane a far slittare il ritorno ufficiale di Giorgio Manetti a Uomini e Donne. Il Gabbiano si era infatti detto pronto a tornare nel programma che lo ha reso noto (soprattutto per la storia con Gemma), per cercare il grande amore, ma al momento tale ritorno non è avvenuto. La motivazione potrebbe essere proprio Marialaura De Vitis.



