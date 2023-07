Giorgio Manetti, estate da single e impegni/ L’ex Uomini e Donne annuncia il nuovo appuntamento con i fan

Giorgio Manetti e l’estate da single

Giorgio Manetti si sta godendo un’estate da single. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, chiusa ufficialmente la sua ultima storia, avrebbe il cuore libero. Non avendo impegni sentimentali, il Manetti sta trascorrendo l’estate dividendosi tra i vari impegni e le serate con gli amici. Grazie alla popolarità conquistata con la partecipazione a Uomini e Donne, Giorgio è richiesto per serate ed eventi e, così, in occasione del suo prossimo impegno, ha esortato i fan a raggiungerlo per poter trascorrere del tempo insieme.

L’appuntamento è per domenica 16 luglio a Corato dove si svolgerà Miss Lady. Uno spettacolo di bellezza e moda di cui il Manetti sarà la guest star. Oltre a trascorrere una serata diversa, i partecipanti potranno coì vedere dal vivo Giorgio Manetti, sicuramente tra i protagonisti più amati dal pubblico di Uomini e Donne.

Mentre Giorgio Manetti si gode il sole, il caldo e l’estate girando l’Italia per i suoi impegni, il pubblico continua a sperare in un suo ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne che tornerà ufficialmente in onda da lunedì 11 settembre. La presenza di Giorgio nel programma di Maria De Filippi ha dato vita ad uno dei periodi più fortunati della trasmissione Mediaset. La sua storia con Gemma Galgani ha incollato per tantissimo tempo milioni di telespettatori davanti ai teleschermi e sono tanti coloro che sperano di poterlo rivedere nuovamente in studio per scoprire la reazione di Gemma.

Una speranza che potrebbe concretizzarsi a settembre. Essendo tornato single, Giorgio valuterà l’ipotesi di tornare qualora dovesse arrivare la proposta della redazione? I fan incrociano le dita.













