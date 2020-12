Giorgio Manetti/ “La notte d’amore tra Gemma e Maurizio? Stendiamo un velo!”

Giorgio Manetti torna a pungere Gemma Galgani. Lo fa nel corso di una chiacchierata con Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News dove, in primis, annuncia i suoi nuovi progetti lavorativi. Dopo il cortometraggio che sta riscuotendo un notevole successo, Manetti si prepara a girare un film di cui non può al momento fornirci ulteriori dettagli. Di certo però si sbottona su quanto sta accadendo nello studio di Uomini e Donne, che lui ben conosce. Prima, però, fa una considerazioni sul nuovo format, ammettendo di non esserne convinto del tutto: “Secondo me questa nuova formula non è proprio azzeccata”, ammette l’ex cavaliere, condividendo dunque l’idea di molti altri telespettatori. Poi, però, ecco ciò che tutti aspettano di sapere: cosa ne pensa Giorgio della notte di passione tra Gemma Galgani e il suo nuovo corteggiatore Maurizio (di 20 anni più giovane)?

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne con Maurizio? Manetti: “Non esiste!”

Abbiamo posto la domanda al diretto interessato che ha così risposto: “La notte d’amore tra Gemma e Maurizio? Facciamo cadere un velo oltre all’acqua visto che cadono secchi!” Ovviamente la battuta si riferisce all’esibizione, ormai virale, della Galgani durante l’ultima sfilata a Uomini e Donne. Eppure questa nuova passione della dama ha portato molti ad ipotizzare un suo possibile addio al programma. Che sia davvero possibile? Manetti ha le idee chiare in merito: “Ma non esiste! Glielo auguro ma non credo proprio, sono molto scettico!” ammette non senza un pizzico di sarcasmo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA