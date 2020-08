Giorgio Manetti “Non tornerò a Uomini e donne”/ “Gemma e Sirius? Da applausi se..”

Giorgio Manetti continua a parlare degli altri e, soprattutto, di Uomini e donne e Gemma Galgani. La dama torinese ormai da oltre dieci anni è protagonista del programma nella sua versione over ma mai come quest’anno ha fatto discutere di sé per via della sua conoscenza con il giovane Sirius. La differenza di età tra loro è davvero notevole ma a mettere in crisi Giorgio Manetti tanto da invitare lui a tornare a fare il marinaio e lei a tornare sulla pista giusta, non è stato tanto questo, quanto il fatto che i due non siano riusciti a usare la loro liason per creare davvero qualcosa di bello e importante non solo per loro ma anche per il pubblico che li segue da casa. Al settimanale Nuovo, Giorgio Manetti ribadisce: “Non saprei più cosa consigliarle, dopo 11 anni che è seduta lì…Se avessero creato una storia vera sarebbe stati da applausi”.

GIORGIO MANETTI PRONTO AD APPLAUDIRE GEMMA E SIRIUS SE…

Giorgio Manetti sa bene che la loro relazione e la loro conoscenza non ha un vero fondamento proprio perché nel programma c’è stato e conosce alcune dinamiche, le stesse che ne hanno causato l’uscita e quelle che non gli permettono di tornare. Eh sì, perché l’amato Gabbiano ha altri progetti e non ha intenzione di tornare nel programma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e al settimanale Nuovo ribadisce: “Non tornerei a Uomini e Donne, anche se è stata una bellissima esperienza, che però nell’ultimo periodo mi ha un po’ deluso perché mi sono reso conto di alcune dinamiche”.



