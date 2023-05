Giorgio Manetti pronto a tornare a Uomini e Donne? I fan sognano il ritorno con Gemma

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne?

Giorgio Manetti è stato un protagonista indiscusso del trono over di Uomini e Donne delle scorse stagioni. Il cavaliere toscano ha fatto sognare i fan del dating show di canale 5 con la sua storia con Gemma Galgani. Tra i due sembrava che potesse esserci una relazione stabile e duratura fino alla decisione della dama di Torino di mettere fine a tutto. Giorgio, dopo la fine della storia con Gemma, è rimasto in trasmissione fino alla decisione di lasciare tutto. Il cavaliere toscano ha poi avuto una relazione che, oggi, è finita e, tornato single, è stato nuovamente accostato alla trasmissione di Maria De Filippi.

Angela Favolosa Cubista, ex di Uomini e Donne choc: "Ho pensato al suicidio"/ "Non ho soldi, mi arrangio…"

Da tempo si parla di un probabile ritorno di Giorgio nel parterre del trono over, ma finora, non è mai accaduto. Tuttavia, i rumors stanno diventando sempre più insistenti e di fronte ad un ritorno effettivo del cavaliere toscano, i fan più romantici del programma, non nascondono l’entusiasmo sognando la reunion con Gemma Galgani.

Uomini e Donne: Maria De Filippi torna al passato?/ Vecchia formula per i troni...

Giorgio Manetti e Gemma Galgani: i fan sognano il ritorno di fiamma

Giorgio Manetti e Gemma Galgani di nuovo insieme nel parterre del trono over nella prossima stagione di Uomini e Donne? E’ ciò che sperano i fan storici della trasmissione di Maria De Filippi che non hanno mai perso le speranza di rivedere i due nuovamente insieme anche quando Gemma tentava di riconquistarlo dopo averlo lasciato.

Pensare ad un ritorno di fiamma tra i due, per il momento, appare improbabile. Tuttavia, il ritorno di Giorgio potrebbe davvero regalare ascolti importanti al programma, anche solo per la curiosità di vedere nuove interazioni tra il cavaliere e Gemma.

Angela Favolosa Cubista: "Gemma a Uomini e Donne? Si è montata la testa"/ "Maria..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA