Giorgio Manetti ritorna a Uomini e Donne?/ Gemma va su tutte le furie con Isabella

Secondo quanto trapelato da Nuovo Tv, Giorgio Manetti sarebbe pronto a tornare a Uomini e Donne, la copertina dell’ultimo numero in edicola è stata dedicata proprio a lui, ex di Gemma Galgani che sarebbe pronto a ritornare all’interno dello studio di Uomini e Donne in occasione di una puntata speciale in cui potrebbe presentarsi ad Isabella Ricci e proporle di uscire.

Anche Isabella Ricci ha parlato durante la scorsa puntata di Uomini e Donne ribadendo di aver piacere ad incontrare Giorgio Manetti anche solo per una cena o per un caffè, la donna ha detto: “Ci andrei a cena almeno una volta, l’ho visto per tre anni in televisione. Potrei anche chiamarlo e dirgli che voglio vederlo”.

L’ira di Gemma Galgani per il ritorno di Giorgio Manetti

Il ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne ha subito scatenato la furia di Gemma Galgani che ha commentato: “Ha detto che vorrebbe conoscerlo e poter uscire con lui. Oltretutto una persona che è uscita con me. Lei ha una misera considerazione di me non dovrebbe uscire con Giorgio. C’è un limite a tutto adesso. Lui è stato con me e tu non mi sopporti, sei una Pinocchia. Tu non sarai me, non potrai mai”.

Il suo possibile ritorno potrebbe scatenare più di quanto non ha già fatto l’ira di Gemma che potrebbe non prendere bene questo ritorno all’interno degli studi di Uomini e Donne, mentre dall’altra parte c’è chi auspica ad un suo ritorno solo per ridere, come Tina che non sta più nella pelle di vedere la reazione della donna alla vista del suo ex. La storia di Gemma e Giorgio Manetti è durata quasi un anno e si è guadagnata anche uno speciale in televisione in prima serata, chissà cosa succederà se l’uomo dovesse realmente riapparire davanti alla sua ex…

