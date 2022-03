Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne?/ “Avrebbe chiesto a Maria De Filippi…”

Giorgio Manetti e il retroscena: “Avrebbe contattato Maria De Filippi…”

Giorgio Manetti sarebbe pronto a tornare a “Uomini e Donne”. L’ex cavaliere aveva avuto una storia travagliata con Gemma Galgani. A distanza di tempo, Giorgio avrebbe chiesto aiuto alla trasmissione per avere un’altra possibilità. Sul Settimanale Vero si è ventilata l’ipotesi di un suo ritorno nel parterre maschile. Giorgio Manetti sarebbe da poco tornato single e per questo il suo ritorno potrebbe diventare una certezza. Sul Settimanale Vero si legge: “Di una cosa siamo certissimi: all’ex corteggiatore del trono over non dispiacerebbe affatto tornare alla corte della regina della Televisione per conquistare le dame…”. Giorgio Manetti avrebbe addirittura già contattato Maria De Filippi nella speranza di poter tornare in studio per trovare un nuovo amore: “Fonti vicine al signore, nato nel 1956 a Campi Bisenzio (Firenze), rivelano che avrebbe contattato Maria subito dopo la fine della relazione con Caterina, sua intima fiamma…”.

In molti si chiedono come potrebbe reagire Gemma Galgani di fronte all’eventuale ritorno di Giorgio Manetti. Qualche mese fa, Gemma era rimasta scossa dopo aver visto un videomessaggio di Giorgio. Sul Settimanale è stato fatto notare che ora non ci sarebbe più nessun ostacolo per la sua partecipazione al dating show: “Tornato single, nulla più si opporrebbe ad una sua partecipazione al dating show…”.

Giorgio Manetti aveva però dichiarato tempo fa in un’intervista a SuperGuida TV che una sua partecipazione al programma era improbabile. Aveva infatti ammesso: “Effettivamente non ho mai detto che avevo intenzione di tornare a U&D: il tutto è nato da una domanda di un giornalista, tempo fa, in cui mi domandava chi avrei voluto conoscere nel caso io fossi stato all’interno dello studio di U&D. Risposi che avrei voluto conoscere Isabella Ricci ma solamente se fossi stato attualmente presente in quel programma. Un mio ritorno a U&D nel formato attuale? Molto, molto improbabile e certamente non come partecipante: dopo l’esperienza fatta, tre anni passati in quello studio ma sempre con allegria e positività, educazione e rispetto per chiunque sicuramente in questo momento non saprei neanche cosa dire e a chi….tempi diversi”.

Giorgio Manetti non aveva riservato belle parole nei confronti di Gemma. L’ex cavaliere avrebbe sottolineato il fatto che a distanza di anni Gemma non avrebbe trovato ancora il suo uomo ideale: “Se Gemma fosse stata veramente interessata a me, si sarebbe schiodata da quella sedia in plastica ed avrebbe vissuto un’avventura al di fuori di quello studio, che poteva certamente anche concludersi dopo pochi mesi, ma non è forse quello il senso della vita di ognuno di noi? Si vive solo due volte: una volta per la tua vita terrena ed una per i tuoi sogni….tutto il resto è noia!”. Ora però che il ritorno di Giorgio appare sempre più probabile, cosa succederà tra lui e Gemma? Ci sarà un ritorno di fiamma?











