Giorgio Manetti senza freni su Gemma Galgani: “Sono passati 16 anni…” E sul ritorno in tv lancia un super spoiler.

Giorgio Manetti potrebbe tornare in televisione. Dopo il suo incredibile successo a Uomini e Donne, il Gabbiano è pronto per una nuova avventura, ma stavolta da tutt’altra parte. Facciamo il punto. Nato a Campi Bisanzio nel 1956, Giorgio è stato la star assoluta del programma di Maria De Filippi fino al 2018, quando dopo mille peripezie con l’ex fidanzata Gemma Galgani ha deciso di lasciare il dating show di Canale 5. Ebbene, da quel momento la dama torinese ci ha messo un bel po’ di anni prima di dimenticare il suo George.

E non è detto che l’abbia già dimenticato! Anzi! Per diversi anni l’abbiamo vista involontariamente paragonare tutti i corteggiatori a lui, il fiorentino che le ha rubato il cuore. Ad ogni modo, una volta uscito da Uomini e Donne non ha esitato a continuare a lavorare in televisione, specialmente su quella regionale per poi condurre una rubrica del cuore dove ha dato consigli a chi aveva problemi amorosi su “Mio“. Successivamente, lasciata l’ex fidanzata Caterina, si dedica a Cinema e nel 2021 diventa uno degli attori di “A Killer for a Friend“.

Giorgio Manetti lancia lo spoiler: “Sto preparando una nuova iniziativa lavorativa“

Giorgio Manetti è stato intervistato in esclusiva da Comingsoon.it e qui ha raccontato diversi aspetti della sua vita facendo il punto come sta andando oggi. Non solo, ha lasciato agli spettatori uno spoiler che sta incuriosendo sempre di più il pubblico che ancora lo ricorda per la sua partecipazione a Uomini e Donne come un personaggio estremamente carismatico ed elegante. Ma passiamo subito a scoprire cos’ha detto Giorgio Manetti: “Al momento sto preparando il terreno per una nuova iniziativa lavorativa che inizierà a fine settembre, ma è un pò presto per i dettagli….Ci aggiorneremo in seguito“. Boom! Cos’avrà in serbo il mitico Gabbiano che per anni ha fatto sognare milioni di telespettatori?

A Comingsoon.it Giorgio Manetti ha risposto anche su un possibile ritorno a Uomini e Donne, spiegando di ritenere un rientro nel programma come cosa impossibile. Ma non si limita a questo, l’attore lancia anche una bella frecciata al programma di Maria De Filippi: “Adesso, il titolo più appropriato per quella trasmissione dovrebbe essere “Fenomeni e Fenomene… Giù la maschera!“. A chi si sta riferendo?