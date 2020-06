Giorgio Manetti/ “Torno con un cortometraggio! Reality? Farei solo Pechino Express”

Pubblicità

Quarantena d’amore per Giorgio Manetti. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, che ha avuto con Gemma Galgani una lunga storia, ha raccontato di aver trascorso il lockdown sulle “colline di Firenze” assieme alla sua compagna. Lo ha raccontato ai microfoni della trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5 condotta da Francesco Fredella, fove ha inoltre svelato i suoi progetti per il futuro. “In tv? Ho un progettino nuovo nuovo… ma non è televisivo. – ha annunciato Manetti, per poi aggiungere – Era tanto tempo che io e un mio carissimo amico ne parlavamo… abbiamo deciso di girare un cortometraggio”. Non svela ulteriori dettagli Giorgio, dichiarando però che racconterà ulteriori dettagli appena sarà possibile. D’altronde, come lui stesso ammette, in molti gli chiedono di tornare in tv. Ma a cosa è dovuto tutto questo successo?

Giorgio Manetti concorrente in un reality? “Solo Pechino Express”

Giorgio Manetti, ai microfoni della trasmissione di Fredella, aggiunge: “Devo davvero ringraziare la redazione di Uomini e Donne però è anche vero che tutto dipende dall’immagine che tu fai trasparire quando sei in tv. Perché uno in tv può anche comportarsi in vari modi, però l’importante è essere se stessi”. Si torna anche sull’argomento reality e Manetti ammette che questo tipo di format non gli interessa ma che direbbe sì soltanto ad uno di questi show: “Temptation Island? Io avevo proposto la mia partecipazione già ai tempi in cui uscio con Gemma, però non fui neanche considerato, quindi per me è un discorso chiuso, come potrebbe essere chiuso il Grande Fratello Vip. I reality non mi piacciono tanto, forse farei soltanto Pechino Express”, ha concluso.



