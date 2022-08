Giorgio Manetti: “Uomini e Donne? C’è poca sostanza”/ Frecciatina a Maria De Filippi…

Giorgio Manetti torna a Uomini e donne?

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, il nome di Giorgio Manetti è sempre stato accostato al programma di Maria De Filippi che tornerà in onda a settembre con nuovi protagonisti, ma anche con i volti storici come Gemma Galgani e Ida Platano, pronte a cercare nuovamente l’amore. In tanti sperano di poter rivedere anche altri volti del passato che sono attualmente single e che potrebbero scegliere di rimettersi in gioco tornando nel parterre del trono over. Tra i tanti, un eventuale ritorno di Giorgio Manetti scatenerebbe la curiosità del pubblico per il rapporto che ha avuto in passato con Gemma Galgani.

Come potrebbe reagire la dama di Torino di fronte al ritorno del suo ex? Una domanda a cui, probabilmente, non ci sarà risposta. Dalle dichiarazioni rilasciate ultimamente da Giorgio, infatti, non sembrano esserci molte possibilità di rivederlo tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne.

Giorgio Manetti, frecciatina a Uomini e Donne

Secondo Giorgio Manetti, a Uomini e Donne, ormai, ci sarebbe poca sostanza. L’ex cavaliere del trono over si sarebbe lasciato andare ad alcune dichiarazioni, condivise tra le storie di Instagram da Amedeo Venza, con cui ha espresso la propria opinione sulle ultime stagioni del dating show di canale 5.

“Il programma è cambiato molto. In realtà molti programmi mi sembrano caduti in basso” – avrebbe raccontato Giorgio in una recente intervista. “In fondo Maria De Filippi non vuole fare format di filosofia e cultura ma di puro intrattenimento. Oggi mi capita al massimo di vedere una mezz’ora di puntata perchè purtroppo non c’è sostanza“, avrebbe concluso.

