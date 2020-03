Giorgio Manetti, Uomini e donne/ “Coronavirus? Dovranno spiegarci cos’è successo…”

Un video per infondere coraggio ai suoi follower. L’ha pubblicato Giorgio Manetti su Instagram, costretto come tutti all’isolamento a causa dell’emergenza coronavirus. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha voluto scherzare: «Ancora tutti agli arresti domiciliari, purtroppo è così. Bisogna resistere, cerchiamo di restare positivi». Ma non si è limitato a questo, perché ha colto anche l’occasione per dare un consiglio cinematografico in vista della serata. «C’è un film stasera su Rai Movie, se non sbaglio, “Vento di passioni”. Bellissimo film, l’ho già visto due volte. Ve lo consiglio per stare calmie rilassarvi, tanto finirà». Si tratta del film girato da Edward Zwick, con Brad Pitt e Anthony Hopkins. Una bella scelta quella di Giorgio Manetti, il cui post è stato subito preso d’assalto dalle fan. Nonostante sia passato diverso tempo dal suo “addio” al programma di Maria De Filippi, c’è chi ancora lo rimpiange (e non ci riferiamo solo a Gemma Galgani). «Che bravo e bello che sei mi dispiace soli che non sei più uomini donne sei un grande», ha scritto una fan tra i commenti.

GIORGIO MANETTI, UOMINI E DONNE: I MESSAGGI SUL CORONAVIRUS

Ma anche una settimana fa Giorgio Manetti aveva suonato la carica sui social. «Resistere per esistere, state in casa e pensate positivo, finirà anche questa», recitava il suo post. L’ex cavaliere di Uomini e Donne però si aspetta chiarezza: «Poi qualcuno ci spiegherà che diavolo è successo!». Nel video allegato invece questo messaggio: «È dura, ma bisogna resistere. Ascoltiamo bella musica, guardiamo un bel film e passa il tempo. Purtroppo, non c’è niente da fare. Vi abbraccio tutti, ma abbraccio in particolare chi sta veramente male». Nel suo profilo Instagram sono tanti gli appelli a restare a casa in questo momento difficile per il nostro Paese, che però sembra vicino ad una fase di svolta per quanto riguarda il contenimento dell’epidemia. «Amici cerchiamo di resistere, rimanendo a casa possiamo limitare il propagarsi di questa epidemia. Ci rivedremo presto, un abbraccio e….stay home!», scriveva nelle scorse settimane Giorgio Manetti ai suoi followers.

