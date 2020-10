Giorgio Manetti/ “Uomini e Donne? Ormai manca di spontaneità e non solo per Gemma”

Giorgio Manetti torna a parlare di Uomini e Donne e della sua ben nota ex, Gemma Galgani. Lo fa nel corso di una chiacchierata con Francesco Fredella nello spazio dedicato al gossip del digital space di Viaradio autostrade per l’Italia su RTL 102.5. Quella nel dating show di Canale 5 rimane una bella avventura ma ormai appartenente in modo definitivo al suo passato, eppure ammette di continuare a guardare il programma. E non risparmia qualche critica. “Ho visto Uomini e donne, ho visto tutto. – esordisce – Sicuramente Maria vede lungo, ma per Gemma ormai è un copione.” È proprio sulla Galgani che aggiunge: “Manca, penso, un po’ di spontaneità.” Poi continua: “Non parlo solo di Gemma, ma anche di altri. Troppi giri di parole, soprattutto al centro dello studio, vedo poca sincerità dei nuovi partecipanti, soprattutto da parte dei tronisti”.

Giorgio Manetti: “Ora sono diventato un contadino”

Giorgio Manetti, dunque, trova che alcuni meccanismi abbiano ormai perso quella freschezza iniziale e che alcuni dei protagonisti di Uomini e Donne siano ben poco spontanei. L’argomento poi si sposa sulla sua vita e l’ex cavaliere racconta di un’importante svolta: “Sono diventato un contadino, – annuncia, per poi entrare nel dettaglio – vivo a Firenze a pochi chilometri dalla città. Ho uno spazio aperto grandissimo, lì coltivo tutti i miei hobbies e lavoro la terra. Stivali di gomma, jeans e si lavora sodo”. Chissà se questa nuova versione di ‘George’ piacerebbe alla Galgani…



