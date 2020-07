Giorgio Marchesi/ Desideri e sogni nascosti: “serve un po’ di follia per..” (Sorelle)

C’è anche Giorgio Marchesi nel cast di Sorelle, la serie tv che torna questa sera martedì 21 luglio su Raiuno. Nella fiction con Anna Valle, l’attore interpreta il ruolo di Roberto Roversi. Molti appassionati lo ricordano tra i protagonisti di altre serie tv fortunate, come Una grande famiglia e Un marito di troppo. In Sorelle, Giorgio Marchesi è un uomo che prova ancora dei forti sentimenti nei confronti della sua ex fidanzata Chiara. Tra i due le cose non hanno funzionato a causa del tradimento consumato con una donna di nome Elena. Nel corso delle sei puntate Roberto e Chiara si avvicineranno e allontaneranno continuamente, tra ricordi, desideri, rimpianti e attrazione. Si tratta di un ruolo che Giorgio Marchesi ha ben interpretato. L’attore bergamasco si è calato alla perfezione nelle dinamiche di un personaggio estremamente affascinante e contradditorio.

Giorgio Marchesi, i sogni nel cassetto dell’attore bergamasco

Giorgio Marchesi è un attore molto apprezzato dal popolo femminile. Grazie ai suoi ruoli e alle varie parti ottenute in fiction e serie tv di successo, il quarantaseienne lombardo ha riscosso un consenso quasi unanime. In una vecchia intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore non si era dato una spiegazione su questo aspetto. Anche se aveva riconosciuto in sé stesso qualità di gentiluomo con il prossimo. “A volte sono troppo educato e mi preoccupo di essere ipercorretto con le persone”, ha detto. “Ogni tanto però dovrei mandarle a quel paese e fare quello che sento. Sto migliorando, ma non ho ancora quella libertà mentale, quella dose di follia per farlo”. A proposito di follie, Giorgio Marchesi in quell’intervista aveva confessato il desiderio di mollare tutto e partire, all’improvviso. Chissà che in futuro non decida di realizzare questo vecchio sogno…



