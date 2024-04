Giorgio Mastrota, chi è e carriera/ Dai primi passi in tv alla fama di “re delle televendite”

Giorgio Mastrota, chi è e carriera: i primi passi in tv e l’incontro con Natalia Estrada

Giorgio Mastrota sarà oggi pomeriggio protagonista della nuova puntata de La volta buona, condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Il celebre conduttore ha ottenuto grande fama in televisione, tra programmi del piccolo schermo e il settore delle televendite che l’ha reso negli anni un volto piuttosto noto al pubblico. Nato a Milano, classe 1964, ha cominciato a lavorare in tv con Gianfranco Funari. A seguire ha lavorato per il magazine TV USA Today, andato in onda prima su Odeon TV e poi su Italia 7 nei primi anni novanta.

Gli anni ’90 furono per lui importanti a livello sia professionale sia sentimentale. Mastrota, infatti, nel 1992 sposò a Madrid la showgirl spagnola Natalia Estrada, conosciuta mentre lavorava per Telecinco, per poi separarsi nel 1998 dopo aver avuto la figlia Natalia Junior. Negli anni ’90 ha avuto altre importanti conduzioni in tv ma, a partire dal 1995, ha iniziato ad occuparsi al settore delle televendite.

Giorgio Mastrota e la carriera nelle televendite: “Ho sempre lavorato bene“

Parlando del periodo lavorativo legato alle televendite, Giorgio Mastrota aveva rivelato a Oggi è un altro giorno in un’intervista rilasciata nel maggio 2023: “Mi hanno sempre pagato bene con le televendite, è un lavoro che mi ha dato grande continuità e la continuità alla fine paga. A volte hanno scritto cifre fuori da ogni logica, come 900 mila euro all’anno, ma ho sempre lavorato bene”.

Il conduttore, dopo aver legato la sua fama per un certo periodo alle televendite, è tornato protagonista sul piccolo schermo attraverso diverse partecipazioni televisive. Nel 2010 ha preso parte a Matricole & Meteore su Italia1, mentre nel 2013 ha affiancato Antonella Clerici nel programma culinario di Rai1 La terra dei cuochi. Negli ultimissimi anni è stato giudice de La pupa e il secchione su Italia1 nel 2020, per poi prendere parte a Celebrity Chef con Alessandro Borghese su TV8 nel 2022. Oggi è invece protagonista su Food Network nel nuovo programma culinario Casa Mastrota.

