Giorgio Mastrota/ “Con Natalia Estrada non fui un buon marito, ora sono diverso”

Giorgio Mastrota è stato ospite stamane presso gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno. Il re delle telenovele sta attraversando un buon momento della sua vita: “Sono molto felice, la famiglia è la mia vita. Si sono cambiato molto negli anni (risponde ad una domanda della Daniele ndr), sono migliorato molto, non sono mai stato egoista, però diciamo che all’inizio della mia carriera come compagno/marito non ero il massimo, non sono stato molto bravo. Penso ad esempio alla mia storia bellissima con Natalia Estrada, noi eravamo coinvoltti in questo primo successo degli anni ’90, eravamo la coppia del momento, presi da questo turbinio abbiamo bruciato le tappe molto velocemente. E’ rimasto un frutto meraviglioso che è nostra figlia e che ci ha resi nonni, ma in quel momento avevo la testa altrove”. Si parla quindi della figlia Natalia: “E’ andata a vivere in montagna, ama lo sci, lo sport, non ne ha voluto sapere della televisione, assomiglia moltissimo alla mamma ed è determinata come lei”.

GIORGIO MASTROTA A STORIE ITALIANE

“Io e Natalia ci parliamo, ci sentiamo, siamo dei nonnini ormai. Abbiamo avuto una separazione burrascosa ma siamo stati bravi nonostante i problemi a trovare un accordo; abbiamo avuto ad esempio l’affidamento congiunto che all’epoca, ’97-’98, non era semplice. I bambini soffrono sempre dopo una separazione, ma credo che siamo stati attenti sufficientemente”. Si parla quindi della recente scomparsa della madre di Mastrota: “Se ne andata da poco ma con serenità (dice visibilmente commosso ndr), ha vissuto una lunga vita e felice, quattro figli e undici nipoti. Me la sono goduta tanto perchè siamo stati tanto assieme, nelle mie difficoltà che ho incontrato negli anni ho cercato sempre di tenere sempre unita la famiglia. Ho sempre messo in primo piano la famiglia e questo mi ha reso quello che sono oggi”. La Daniele chiede quindi a Mastrota se avesse voluto fare altro in tv: “Ma no dai, ho 55 anni, “che me frega”, sono felice, sto bene così”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA