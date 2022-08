Giorgio Mastrota e Floribeth Gutiereez si sposano/ Matrimonio a settembre: invitati…

Giorgio Mastrota sposa la compagna Floribeth Gutiereez

Fiori d’arancio nell’aria per Giorgio Mastrota che ha deciso di pronunciare nuovamente il fatidico sì sposando la compagna Floribeth Gutiereez. Felicemente innamorati da dieci anni, il conduttore e la compagna hanno già coronato il loro amore con la nascita di due figli: Leonardo, di quattro anni, e Matilde di nove. Dopo aver rimandato più volte il matrimonio a causa della pandemia, per Mastrota e la compagna Flo è arrivato il momento di convolare a nozze, ma quando sarà celebrato il matrimonio?

A svelare qualche indizio sul matrimonio è il settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 10 agosto. Secondo quanto fa sapere il magazine diretto da Alfonso Signorini, il matrimonio sarà celebrato a settembre, subito dopo l’estate.

Matrimonio Giorgio Mastrota e Floribeth Gutiereez: ecco chi ci sarà tra gli invitati

Il matrimonio di Giorgio Mastrota e Floribeth Gutiereez sarà celebrato in un agriturismo valtellinese. Tra gli invitati ci saranno le autorità del luogo e un centinaio di amici non appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra gli invitati, tuttavia, non ci sarà Natalia Estrada, ex moglie di Mastrota e madre della sua prima figlia.

“Siamo in ottimi rapporti, ma io non sono certo come Flavio Briatore le cui ex vanno tutte d’accordo. Non abbiamo rotto i ponti, però non siamo così amici da sentirci sempre. Viviamo in due mondi separati”, ha dichiarato Mastrota al settimanale Nuovo.

