Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono stata una delle coppie più discusse degli anni Novanta. I due hanno avuto una bellissima figlia di nome Natalia.

Giorgio Mastrota è un presentatore e conduttore tv che presenzierà come ospite alla trasmissione Ciao Maschio, programma in onda il 15 Novembre 2025. Il famoso re delle televendite è ricordato con affetto da milioni di italiani ma in passato in molti ricordano la sua storia con l’attrice spagnola Natalia Estrada.

Ad un certo punto Giorgio Mastrota e Natalia Estrada erano una delle coppie più chiacchierate a livello nazionale ed erano praticamente sempre presenti in tv. Da un lato lei era una bella attrice in rampa di lancio e dall’altro c’era Giorgio un conduttore e più volte ha raccontato come è nata la loro storia.

“La verità è che negli anni ’90 c’è stato un periodo in cui non mi facevano fare più niente e tra le altre cose quel periodo è coinciso con la fine del rapporto con Natalia” e l’uomo ha spiegato più volte di come la coppia abbia vissuto momenti molto diversi e incise molto il fatto che lei stava nel pieno della vita lavorativa mentre lui era in difficoltà.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, i motivi dell’addio ed una nuova avventura

Intervenuto qualche tempo fa in un’intervista a Oggi è un altro Giorno Giorgio Mastrota ha raccontato tra i motivi dell’addio: “Fu Natalia ad andare via, sono stato molto male e sono stati momenti difficili. Va detto che anche per lei non è stato facile, sono stato aiutato da due miei amici perchè in quel periodo era davvero dura. Diciamo che ci eravamo distratti”, chiarendo motivi della separazione.

La coppia poi si è riappacificata almeno nei rapporti e lo ha fatto per la figlia Natalia, oggi adulta che è da sempre una grande sportiva. Sin da bambina, ha praticato equitazione seguendo la passione della mamma mentre da papà Giorgio ha ereditato quella per la bicicletta. Natalia ha reso i genitori nonni di Marlo, 7 anni, e Sasha, 4. Serena e felice, Natalia Mastrota ha scelto lo sport e non i riflettori e lo sport l’ha anche aiutata a superare i problemi di bulimia di cui ha sofferto per cinque anni come ha raccontato lei stessa ai microfoni di Verissimo nella puntata del 6 maggio 2023.