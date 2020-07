Giorgio Mastrota e Natalia Estrada di nuovo nonni/ Nato Sasha: “non spaventarti…”

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni per la seconda volta. Ad annunciarlo è stato il conduttore e re delle televendite Giorgio Mastrota che, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto del nipotino insieme al suo, ormai famoso, “pollicione”. Quello di nonno Giorgio è un annuncio divertente ed ironico che ha conquistato tutti i suoi followers che hanno risposto inondandolo di messaggi di auguri. “Non spaventarti amore, è nonno”, ha scritto Giorgio Mastrota che ha poi svelato anche il nome del suo secondo nipotino tra gli hashtag. Il piccolo si chiama Sasha ed il secondo figlio di Natalia, la primogenita di Mastrota, nata dal suo matrimonio con Natalia Estrada.

GIORGIO MASTROTA E NATALIA ESTRADA NONNI BIS ANCHE SE GIOVANISSIMI

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, a soli 56 anni lui e 47 lei, sono già diventati nonni per la seconda volta. La figlia Natalia, a 25 anni, è diventata mamma per la seconda volta. Dopo Marlon, frutto del suo amore con il compagno Daniel Castillo, nato nel 2018, ha messo al mondo un altro maschietto, sempre frutto della sua storia con Daniel Castillo. Giovanissima, Natalia ha scelto di avere subito una famiglia e la nascita dei nipotini non ha fatto altro che riavvicinare Giorgio Mastrota e Natalia Estrada che, pur non stando più insieme da anni, continuano a sentirsi per la figlia ed ora anche per i nipotini. La famiglia di Giorgio Mastrota che, dopo Natalia, ha avuto Federico, nato dal suo amore con Carolina Barbosa; Matilde e Leonardo nati invece dal legame con Floribeth Gutierrez.





