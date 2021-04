Giorgio Mastrota/ Matrimonio con Floribeth Gutierrez rinviato per Covid…

Giorgio Mastrota, celebre personaggio della televisione italiana, è tra i protagonisti della puntata di oggi, domenica 18 aprile 2021, di “Avanti un altro, pure di sera”, trasmissione di Canale 5 condotta da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti. Il presentatore milanese, classe 1964, vinse il titolo di “Uomo ideale” al concorso “Il più bello d’Italia”, nel 1988, e iniziò in questo modo la sua carriera sul piccolo schermo, tanto come conduttore, quanto come tronista, visto che risale al 2003 la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”.

Natalia Estrada, ex moglie Giorgio Mastrota e figli/ Federico, Matilde, Natalia Jr e Leonardo

A livello di gossip, quello di Mastrota è stato tra i nomi più chiacchierati in Italia, ma anche in Spagna, considerato il suo matrimonio, avvenuto nel 1992, con l’attrice e conduttrice iberica Natalia Estrada. Dal loro amore è nata Natalia Junior, ma la loro storia si è chiusa nel 1998. Dopodiché, Mastrota ha incontrato Carolina Barbosa, dalla quale ha avuto il piccolo Federico. Oggi, invece, il volto televisivo è impegnato con Floribeth Gutierrez, sciatrice e alpinista e madre di Matilde e Leonardo.

Giorgio Mastrota/ "Lockdown con mia futura moglie Floribeth Gutierrez e figli"

GIORGIO MASTROTA E LE NOZZE RIMANDATE

Giorgio Mastrota sposerà presto la sua Floribeth, ma non subito: avevano addirittura già fissato la data delle nozze, facendola però slittare nel tempo per via del Coronavirus. “Io e Flo non abbiamo fretta: vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti – ha asserito Mastrota ai microfoni di Di Più Tv –. Ci sposeremo in municipio perché con Natalia mi ero sposato in chiesa, però un mio caro amico frate mi ha promesso che verrà per tenere un discorso. Alla nozze ci sarà tutta la mia tribù: i miei quattro figli e i miei due nipoti. Sarà bellissimo”. Il re delle televendite, poi, nell’ambito di un’altra intervista, ha ricordato la sua precedente relazione con Natalia Estrada, madre della sua primogenita: “Eravamo la coppia del momento negli anni Novanta, ma ci siamo fatti prendere dal turbinio delle emozioni saltando alcune tappe. È rimasto il frutto meraviglioso, che è nostra figlia, ma devo ammettere che come marito non ero il massimo: avevo la testa altrove. Oggi sono molto felice, la famiglia è la mia vita”.

LEGGI ANCHE:

Giorgio Mastrota, salta il matrimonio con Flo Gutierrez/ "Non abbiamo fretta, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA