Giorgio Mastrota, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip?/ L’indiscrezione

Giorgio Mastrota entrerà dalla porta rossa di Cinecittà? L’indiscrezione

Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, il ritiro di Marco Bellavia e l’eliminazione di Ciacci, il Grande Fratello Vip 2022 ha bisogno di nuovi volti nella Casa.

Giorgio Mastrota, il re delle vendite, secondo l’indiscrezione di Oggi sarà il prossimo concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sul settimanale si legge: “Dopo tanti no alla partecipazione a svariati reality, ha detto finalmente sì al Grande Fratello Vip: sarà, infatti, ospite nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa alla sua collega e grande amica Patrizia Rossetti, concorrente di questa edizione del programma“. Nonostante il caso Bellavia, dunque, lo spettacolo deve continuare recita una note canzone, e al momento Giorgio Mastrota potrebbe rivelarsi una bella sorpresa nel programma. Come lo accoglierà Patrizia Rossetti? Intanto, sembra che la diretta di ieri sia saltata a causa di una lite furibonda tra Cristina e Gegia.

Giorgio Mastrota sembra in vena di “si: uno al Grande Fratello Vip 2022 e l’altro alla sua dolce compagna. Il re delle televendite si è sposato per la seconda volta.

A lanciare la notizia è il settimanale Oggi, su cui si legge: “Giorgio Mastrota, 58, si è sposato per la seconda volta. Dopo 11 anni di relazione edue figli, il celebre volto televisivo si è unito – in una cerimonia informale a Bornio – alla sua Floribeth Gutierrez. Non sono ancora stati rivelati i dettagli delle nozze, ma sicuramente Mastrota si farà conoscere molto bene al GF Vip e racconterà anche della sua vita privata.

