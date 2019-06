GIORGIO MASTROTA/ “Programma tv tutto mio? Ecco a chi ruberei il posto” (Vieni da me)

Giorgio Mastrota protagonista delle “domande al buio” di Caterina Balivo a “Vieni da me“. Si parte subito forte:”Con chi andrei a cena se fossi single? Io ormai non ci penso nemmeno, l’anno prossimo mi sposo con Flo! Tu sei così gnocca. Non ci penso nemmeno!”. La domanda successiva riguarda il fatto se non siano troppi 20 anni senza un programma tutto suo:”Sono tanti, però il fatto di stare tutti i giorni in tv con i miei amati materassi mi consente di essere presente tutti i giorni: a chi vorrei rubare il posto? Gerry Scotti una volta mi disse:’Se non ci fossi stato io tu avresti fatto un sacco di cose. Sai quale programma mi piace tantissimo? Linea Bianca di Massimiliano Ossini! Ecco, a lui ruberei volentieri il posto'”. Inevitabile poi una domanda su Natalia Estrada, ex fiamma di Mastrota:”Se sono stanco di essere considerato il suo ex? Forse è stanca la Flo, forse è stanca Natalia di sentirsi dire ‘ma tu sei stata sposata con l’uomo che vendeva materassi?'”.

GIORGIO MASTROTA A VIENI DA ME

Giorgio Mastrota parla della sua relazione con Floribeth Gutierrez:”Magari all’inizio le dava fastidio che la gente ci fermasse per strada per chiedere se ero l’ex di Natalia Estrada, ma non per Natalia, in generale con gli ex è normale dia un po’ fastidio”. Va poi in onda un filmato con le foto di famiglia di Giorgio Mastrota e non si può fare a meno di nascondere la commozione:”Io sono pure nonno, è una grande famiglia. Io faccio tutto per loro, è il vero scopo della mia vita. Se c’è qualcosa che non ho mai detto ai miei figli? Vorrei dire a Natalia che ho sempre pensato fosse una ragazza solida, ma questa sua maternità ancora di più. Io voglio bene a tutti i miei figli, ma lei è la prima e sta vivendo una svolta importante. Federico ha vissuto un’infanzia difficile a causa del rapporto tra me e la sua mamma. Ha i suoi momenti da adolescente ma è molto tenero. Lui ha scelto da quando ha 12 anni di vivere con me”.

