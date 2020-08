Giorgio Mastrota, salta il matrimonio con Flo Gutierrez/ “Non abbiamo fretta, ma…”

Avrebbe dovuto sposarsi tra circa un mese, invece è stato costretto a rimandare tutto. Anche Giorgio Mastrota, come molti altri Vip, ha deciso di rimandare il suo matrimonio a causa delle limitazioni e restrizioni derivanti dalla pandemia di Covid-19. Il conduttore di televendite avrebbe dovuto sposare la compagna Flo Gutierrez sabato 12 settembre 2020, invece la coppia ha deciso di rimandare l’evento al prossimo anno. Il matrimonio slitta quindi al 2021 ma non è stata ancora decisa una nuova data. A farlo sapere è proprio Mastrota in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv nel numero oggi in edicola. “Ci sposeremo in municipio perché con Natalia mi ero sposato in Chiesa – ha dichiarato Mastrota – Però un mio caro amico frate mi ha promesso che verrà per tenere un discorso”.

Matrimonio rimandato per Giorgio Mastrota: “Vogliamo una cerimonia senza mascherine”

Giorgio Mastrota e Flo Gutierrez– 47enne sci alpinista professionista e atleta della Federazione Italiana Sport Invernali – immaginano un matrimonio con “noi due, i nostri due figli. Le nozze servono a suggellare tutto. Alla nozze ci sarà tutta la mia tribù: i miei quattro figli e i miei due nipoti. Sarà bellissimo”, ha ammesso il conduttore. Così ha tenuto a specificare che: “Io e Flo non abbiamo fretta: vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti come adesso”. Proprio questa, dunque, la motivazione dell’annullamento dell’atteso evento. La coppia ha dunque deciso di attendere per organizzarlo nel modo in cui ha sempre sognato.



