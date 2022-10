Giorgio Minisini e Arianna Sacripante a Tu si que vales/ Maria De Filippi si commuove, poi la sorpresa…

Giorgio Minisini e Arianna Sacripante ospiti a Tu si que vales con una storia di inclusione e un sogno: le Olimpiadi 2024. “Il nostro sogno è quello, vogliamo raggiungere questo obiettivo“, ha spiegato la nuotatrice artistica con la sindrome di Down, medaglia d’oro ai Trisome Games nel 2016. Lui lo abbiamo visto trionfare di recente: è bicampione mondiale e quattro volte campione europeo, sei medaglie d’oro in due mesi. Prima del loro ingresso in studio, sono state trasmesse le immagini della loro esibizione alla festa di chiusura degli Europei di nuoto artistico al Parco del Foro Italico.

Protagonisti del Gala Event, Giorgio Minisini e Arianna Sacripante hanno scelto la canzone Imagine di John Lennon. “Vorrei che Arianna e i ragazzi come lei possano partecipare alle Paralimpiadi. E vorremmo gareggiare in una gara inclusiva, per questo stiamo facendo queste competizioni“, ha spiegato Giorgio Minisini. Quest’ultimo e Arianna Sacripante, infatti, non possono gareggiare insieme in competizioni ufficiali.

L’invito di Maria De Filippi a Giorgio Minisini e Arianna Sacripante

“La canzone di John Lennon ci stava bene“, ha commentato Gerry Scotti a Tu si que vales. “Serve un mondo migliore non solo per gli atleti, ma per tutto il mondo. Tu sei un simbolo Arianna. Giorgio, quello che fai è bellissimo. Tutto il progetto è bello. Parlarne di inclusione è importante, ma è un peccato doverlo fare, perché non dovrebbe essere necessario“, ha spiegato invece Maria De Filippi, che si è lasciata andare un po’ alla commozione insieme a Rudy Zerbi e gli altri giudici del programma. Oltre a chiedere a Giorgio Minisini e Arianna Sacripante se sanno ballare anche fuori dall’acqua, la conduttrice si è lanciata in un invito speciale: “Se la tua squadra vuole venire ad Amici, io sono lieta di ospitarvi. Magari ballate con i professionisti“.

