Giorgio Minisini: “Mi chiamavano checca”/ “Combatto la depressione, ora sto bene”

GIORGIO MINISINI E LA SUA CARRIERA NEL NUOTO SINCRONIZZATO OLTRE I PREGIUDIZI

Giorgio Minisini ha scritto la storia al maschile del nuoto sincronizzato o artistico, che dir si voglia. Nella sua bacheca spiccano tre ori, tre argenti e due bronzi ai Mondiali e quattro ori e quattro argenti agli Europei, con il 2022 che è stato trionfale sia nella rassegna iridata di Budapest sia ai successivi Europei di Roma, naturalmente in questo caso con la soddisfazione in più della gioia casalinga. Il nuoto sincronizzato però è disciplina tradizionalmente femminile e non è stato facile per Giorgio Minisini imporsi come pioniere al maschile. Lo ha raccontato lui stesso parlando al Corriere della Sera, perché “non è facile provare a competere in un campo tradizionalmente riservato alle donne”. Gli uomini possono gareggiare ai Mondiali solo dal 2015, mentre la prima volta all’Olimpiade sarà l’anno prossimo.

Calciomercato Roma News/ Piace il classe 2003 Emegha, Wijnaldum verso l'addio

Giorgio Minisini si è raccontato in una autobiografia dal titolo “Il maschio” che uscirà il 23 maggio per Sperling & Kupfer. Romano, nato in una famiglia di atleti, cresce a bordo vasca ma è molto timido: “Mi vergognavo di tutto, di prenotare al ristorante e di guardare negli occhi un passante”. Il nuoto per lui “c’è sempre stato”, poi “sono stato folgorato da Bill May”, il pioniere maschile del nuoto sincronizzato a livello mondiale. Infine “sì, certo, volevo conquistare le ragazze”. Altro punto da chiarire, perché molti pensano che se un maschio si mette a fare nuoto artistico, forse non sia molto ‘maschio’, appunto: “Per me era una disciplina sportiva e basta, all’inizio non mi ero reso conto di tutti i preconcetti. Anche perché, in parallelo, mi si apriva una carriera nel taekwondo. Ho fatto anche calcio, però l’ho lasciato. Sentivo che il mio posto era in quella specialità del nuoto che agli occhi degli altri suonava così strana per un uomo. Io sono etero, non avrei problemi a dirmi omosessuale se lo fossi. Mi piacciono le donne ma non pensavo che questo sarebbe stato un punto importante nella mia carriera sportiva”.

DIRETTA PESARO MILANO/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Jasmin Repesa

GIORGIO MINISINI, LA DEPRESSIONE E I DISTURBI ALIMENTARI

Le domande provocatorie e gli insulti non sono mancati per Giorgio Minisini, da “sincrofrocio” a “checca”, magari anche nella mente delle sue stesse colleghe. Un paradosso su tutti: mentre le specialità più tipicamente maschili si sono aperte alle donne in nome della parità (vedi boxe o sollevamento pesi), molto più lenta è stata l’apertura del nuoto sincronizzato agli uomini. Giorgio Minisini sta lottando anche con la depressione: “Mi è stata diagnosticata appena un mese fa. La morte di mio padre ha certamente avuto un peso, ma ci sono tanti elementi che scatenano questo male. Prima di tutto la tendenza ad accantonare il dolore, a non viverlo come un elemento normale della nostra vita. E poi tante tensioni che io non vedevo ma che, per fortuna, chi mi sta vicino ha visto. Io non mi ero accorto di nulla perché ogni emozione per me era riconducibile a stanchezza o a esaltazione. Non c’erano vie di mezzo, non avevo coltivato le sfumature. Per fortuna oggi sto riconquistando una nuova normalità. Anche grazie alla terapia farmacologica”.

Calciomercato Napoli News/ Dal Psg 100 milioni per Osimhen, Spalletti resta?

Altro tema che sta molto a cuore a Giorgio Minisini è quello legato ai disturbi alimentari: “Io ho scritto questo libro anche perché vorrei che si capisse che dietro un atleta ci sono pressioni forti sebbene invisibili”. Nel 2018 “cominciai a mangiare smodatamente: ogni volta che provavo odio per ciò che ero, mangiavo; quando mi sentivo in colpa per ciò che non ero diventato mangiavo. Mangiavo per saziare quella fame di successo e di gloria che, nel mio caso, non bastava mai. Perché oltre a essere un territorio quasi esclusivamente femminile, il nuoto sincronizzato soffre anche il fatto che viene visto come un “nuoto minore”, dove non si fa fatica. E allora io chiedevo al mio corpo di andare sempre oltre. Stavo perdendo il controllo”. La sintesi è chiara: “Mi sono accorto di essere vissuto per anni senza ascoltare il mio corpo, i miei bisogni, le mie fragilità. Oggi cerco di farlo con attenzione”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA