Giorgio Moroder, chi è?/ Il disc jockey di “Flashdance” e “Take My Breath Away” che ha cambiato la musica

Giorgio Moroder ha cambiato la storia della musica mondiale. Classe 1940, il produttore discografico e disc jockey ha fatto la storia della musica dance lavorando con stelle del panorama internazionale. Non solo, Moroder ha vinto tre premi oscar per le colonne sonore dei film “Fuga di mezzanotte”, “Flashdance… What a Feeling” e per il brano “Take My Breath Away”. Il suo nome è dietro il grande successo di Donna Summer e durante la sua carriera ha lavorato con David Bowie, Freddie Mercury e i Daft Punk.

La carriera di Moroder inizia proprio con Donna Summer. E’ il 1976 quando in tutte le radio risuona il brano “Love to Love You, Baby” che diventa nel giro di poche settimane una hit mondiali. Il brano debutta alla seconda posizione della USA Chart: classifica musica americana dando vita al fenomeno della disco music di Moroder che ha influenzato gli anni ’70, ’80 e ’90.

Giorgio Moroder: “produrre musica oggi è molto diverso”

La musica è cambiata nel corso degli anni e lo sa bene anche Giorgio Moroder. Il produttore discografico e disc jockey dalle pagine di artribune.com ha raccontato come in questi 40 anni di musica e successi tante cose sono cambiate. “Produrre musica oggi è molto diverso” – ha sottolineato Moroder che in passato ha lavorato con mostri sacri della musica internazionale come Donna Summer. “Con lei ci chiudevamo in studio per mesi. Adesso invece il processo si è frammentato, si lavora a distanza” – ha confessato rivelando di non aver mai incontrato dal vivo Kylie Minogue con cui in passato ha collaborato. “Ho inviato la base a Kylie e lei ci ha cantato sopra. Mi hanno rigirato il pezzo, l’ho sistemato, ce lo siamo scambiati, ma la partecipazione emotiva e il coinvolgimento che c’erano prima sono venuti meno” – ha detto.

Infine Moroder ha anche confessato: “non ascolto molta musica. Non sono al corrente di quello che succede in Italia, visto che mi interesso più alla musica pop”.











