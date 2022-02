Giorgio Mulè/ “Autodeterminazione e sicurezza Ucraina sono fondamentali”

Continua il conflitto Russia-Ucraina, comunità internazionale al lavoro per trovare una mediazione e arrivare al cessate il fuoco. Intervenuto ai microfoni di Oggi è un altro giorno, Giorgio Mulè ha spiegato: “Sono angosciato dal vedere una guerra portata a due ore e mezza di aereo dall’Italia, sono angosciato dal vedere il film che non ha ancora mostrato il capitolo maggiore, ovvero quello dei morti. Non abbiamo ancora visto i cadaveri, tremo per quando queste immagini arriveranno. Sono angosciato per quei bambini, costretti ad andare sotto il freddo verso il confine con la Polonia”.

Negoziati Ucraina-Russia: quali richieste/ Kiev: “ingresso in Ue”. Mosca: “no Nato”

Il Sottosegretario di Stato al Ministero della difesa ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: “Come politico ed esponente di governo sono risoluto nel sostenere un’azione che pretende una risposta adeguata, uguale e contraria a quella che arriva dalla Russia. Per questo oggi il Cdm varerà un decreto con cui il governo invia armi e missili per consentire all’esercito ucraino di resistere. Abbiamo dispiegato 2 mila militari per difendere i confini della Nato”.

Cdm oggi: decreto armi a Ucraina e crisi gas energia/ Invio missili-munizioni a Kiev

Giorgio Mulè sulla crisi Russia-Ucraina

Il lavoro prosegue senza sosta, ha rimarcato Giorgio Mulè: “Poi ci sono tutte le opzioni che sono fondamentali, come le sanzioni, che costituiscono un’arma formidabile per dissuadere Putin e il regime russo dall’andare avanti con un’azione suicida nei confronti della storia e del presente. Saranno sanzioni crescenti”. Le trattative sono in corso e l’obiettivo è quello di raggiungere una fumata bianca per salvaguardare le vite umane: “È già stato umiliato uno Stato sovrano e si tenta di umiliare una comunità internazionale. Bisogna fare un passo avanti e trovare un punto di mediazione. L’autodeterminazione dell’Ucraina e la sicurezza del popolo non possono essere messe in discussione. Partendo da questi principi, ci si deve sedere e ragionare. Ma prima di tutto vanno tolte dal tavolo le armi di una guerra”, il giudizio dell’azzurro Giorgio Mulè.

LEGGI ANCHE:

DDL CONCORRENZA & CONCESSIONI BALNEARI/ I timori per aziende e posti di lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA