Giorgio Mulè/ “Limitazioni ai no vax, il tempo della tolleranza sta per finire”

Nessuna nuova maggioranza in Parlamento dopo quanto accaduto al Senato sul dl Capienze. ne è certo Giorgio Mulè. Il sottosegretario alla Giustizia ha chiarito a Stasera Italia: «Assolutamente no. La maggioranza di questo governo molto strano è la maggioranza che lo sostiene fin dall’inizio. Essendo un governo eterogeneo, succede che in alcuni provvedimenti ci siano dei voti differenti rispetto a quello che dice il governo. Non è la prima volta e non sarà l’ultima, nella Legge di Bilancio ci saranno dei punti in cui ci sarà una distonia».

Carlo Calenda/ "Renzi attacca Conte, ma è stato lui a confermarlo premier"

Giorgio Mulè ha poi commentato le indiscrezioni che parlano di Matteo Renzi come possibile capo di Forza Italia: «Stasera mi ha chiamato un collega di un giornale perché doveva fare 60 righe per un giornale, quando capita così va bene anche scrivere di Renzi a capo di FI, vanno bene anche i retroscena. Ma nulla di tutto ciò può succedere, né accadrà. Noi abbiamo un leader, è in forma ed è Silvio Berlusconi».

Michele Ainis "No vax termometro sfiducia nelle istituzioni"/ "Giustizia e Cartabia…"

Giorgio Mulè: “Tempo della tolleranza sta per finire”

Giorgio Mulè si è poi soffermato sulle possibili nuove restrizioni destinate ai no vax: «Io penso che il tempo della tolleranza sia destinato a finire. Le lancette della pandemia intorno all’Italia stanno portando il tempo a quello dei lockdown e delle chiusure. Se l’orologio della ragione di qualcuno si è fermato non è tollerabile. Noi abbiamo avuto pazienza, ma adesso per non tornare indietro saremo costretti a imporre una sorta di chiusura a chi non è vaccinato. Al confine con il Friuli, in Slovenia, un tampone su due è positivo. Siamo alle porte di una nuova crisi pandemica». «Nel nome della scienza e della ragione, il 90% degli italiani che si è vaccinato ha il diritto a vivere una vita normale», ha concluso Giorgio Mulè.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Sallusti/ "C'è una nuova maggioranza: Centrodestra e Matteo Renzi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA