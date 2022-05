Giorgio Napolitano operato: come sta/ Ex presidente Repubblica in terapia intensiva

COME STA GIORGIO NAPOLITANO DOPO L’OPERAZIONE

Giorgio Napolitano operato a Roma: come sta l’ex presidente della Repubblica? È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, che è fortunatamente riuscito. Non oggi, ma ieri e le sue condizioni non destano preoccupazione, anche se la prognosi è riservata. Napolitano, 97 anni il prossimo giugno, è stato operato all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, ma non per una malattia virale.

Il direttore generale della struttura, Francesco Vaia, ha comunicato come sta, le sue condizioni di salute facendo sapere che Giorgio Napolitano è sveglio e in condizioni stazionarie, ricoverato presso la Terapia intensiva dello stesso ospedale. A guidare l’operazione chirurgica è stata l’équipe del professore Giuseppe Maria Ettorre del Dipartimento Interaziendale dell’Azienda San Camillo-Forlanini ed INMI Spallanzani. L’intervento è stato condotto con una tecnica mininvasiva.

Nato a Napoli nel 1925, Giorgio Napolitano è il primo presidente della Repubblica ad essere stato eletto due volte. la prima volta risale al 15 maggio 2006, la seconda al 22 aprile 2016, in questo caso però restando in carica meno di due anni. Al momento, dunque, non ci sono altri dettagli in merito alle condizioni di salute di Giorgio Napolitano. Il primo bollettino emesso dai medici della struttura capitolina si limita a confermare che le condizioni sono stazionarie e che è sveglio, ma non fornisce dettagli in merito alle ragioni per le quali è stato necessario procedere con l’intervento e il motivo per il quale è stato effettuato all’Istituto Spallanzani di Roma. Ma seguiranno aggiornamenti con ulteriori dettagli.

