È un lungo ragionamento che parte – in occasione del quinto anniversario del primo decesso certificato in Italia, il 21 febbraio del 2020 – dal covid dal quale non ci siamo ancora completamente liberati, per arrivare al futuro delle (probabili) pandemie quello fatto che Giorgio Palù tra le pagine del Giornale e del Gazzettino, dalla posizione – per certi versi privilegiata – di colui che nelle concitata fase della vaccinazione per la pandemia fu posto alla guida del Comitato tecnico scientifico governativo dopo una lunga esperienza alla guida dell’Aifa: e partendo proprio da quella fase pandemica, Giorgio Palù ci tiene a ricordare che tutte le – spesso criticate – decisioni vennero prese “in base alle evidenze scientifiche (..) senza mai perdere di vista l’impatto delle misure drastiche che stabilivamo”.

All’epoca – ricorda ancora Giorgio Palù – “le pubblicazioni scientifiche risultavano già vecchie non appena pubblicate” e c’era la ferma consapevolezza “di creare disagi“, ma il tutto fu fatto con la priorità assoluta di “contenere il virus” in un periodo in cui “correva più veloce di noi [e] tutto era in evoluzione molto rapidamente”; mentre ragionando sulle cose che effettivamente non funzionarono durante la pandemia, il virologo punta subito il dito contro “l’infodemia creata dai mezzi di comunicazione” che ha creato “una narrazione allarmistica” e un diffuso “disorientamento” nella popolazione.

Similmente, secondo Giorgio Palù un altro grosso errore è stato quello di “non avere una comunicazione scientifica istituzionale” che rendesse il dibattito più credibile, oltre all’assenza di un “coordinamento” europeo su tutti gli aspetti pandemici e non esclusivamente dal punto di vista farmacologico e vaccinale; ma complessivamente – fermo restando che “non c’erano informazioni [e] la scienza era in continua evoluzione” – ritiene anche che “sia stato fatto, in scienza e coscienza, tutto quello che si poteva fare“.

Al di là dell’ormai chiuso periodo pandemico relativo al covid, ad oggi Giorgio Palù ci tiene a sottolineare che siamo certamente “più preparati” e dovremmo ormai aver capito che “bisogna avere un piano pandemico aggiornato e un’istituzione che sia pronta a rispondere a eventuali nuovi eventi pandemici“: in tal senso, indica come buon punto di partenza “la Fondazione Biotecnopolo di Siena(..) che si occupa di ricerca e sviluppo di nuovi vaccini” e che potrebbe funzionare grosso modo come “quartier generale” per affrontare futuri rischi pandemici.

Infine, ricordando che dal punto di vista della popolazione sarebbe sempre doveroso “tenere sempre con noi una mascherina” specialmente nei luoghi affollati e che dovrebbe “ricominciare a igienizzare le mani”, Giorgio Plù ricorda che attualmente a preoccupare dovrebbe essere – da un lato – soprattutto “l’aviaria, anche se ancora non si è trasmessa all’uomo” salvo pochi rari casi americani e – dall’altro lato – “l’anitibiotico-resistenza che nel 2050 si stima causerà più morti del cancro”, con numeri attorno ai “20 milioni” di gran lunga maggiori “del cancro”.