Giorgio Panariello/ “Carlo Conti? E’ un ottimista”. Su Pieraccioni… (Pezzi Unici)

Giorgio Panariello dopo il grandissimo successo come giudice di Tale e Quale Show 2019 torna in tv con la serie “Pezzi Unici” di Cinzia Ch Torrini dove interpreta il personaggio di Marcello. Un ruolo del tutto nuovo per l’attore toscano di cui ha parlato così dalle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Marcello è un fabbro, e lui e Vanni sono uscito e bottega, i loro laboratori sono uno accanto all’altro. Questo è il personaggio che sognavo di fare da tempo. Finora avevo fatto sempre ruoli comici dove si tende a caricare il personaggio, invece qui dovevo togliermi il cabaret da dosso”. Sul compagno di set Sergio Castellitto ha detto: “è stato un compagno di lavoro straordinario. Sul set accanto a lui avevo un grande ansia da prestazione. E invece mi ha dato dei consigli lucidissimi e puntuali”.

Giorgio Panariello: “forse sono il più malinconico di tutti”

Giorgio Panariello è sicuramente uno degli attori di maggior successo del cinema italiana, ma il successo a volte se vissuto male può stravolgerti la vita. Nonostante tutto però l’attore toscano parlando proprio del successo ha raccontato al settimanale Chi ha dichiarato: “ho mantenuto la casa a Prato, gli amici di Forte dei Marmi anche perchè li ho preso i miei personaggi, la provincia ti fa sentire protetto”. Panariello è attualmente impegnato anche nello spettacolo teatrale “Il Tour” con gli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni e parlando di malinconia ammette: “forse sono il più malinconico di tutti, perché lavorando sui personaggi vedo tutte le chiavi di lettura, è come Fantozzi: ti fa ridere, ma se lo vedi in un momento in cui sei storto, diventi triste”. Non solo, l’attore toscano ha poi parlato dei suoi personaggi: “sono presi dalla strada, dalla Versilia in inverno. Scrissi lo spettacolo Boati di silenzio in cui raccontavo quei silenzi di quando se ne vanno i turisti e tu entri al bar e, a quel punto, come quando rimangono in fondo alla rete i pesciolini più piccoli, peschi i personaggi”.

Giorgio Panariello: l’amicizia con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni

L’amicizia con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni è una delle certezze della sua vita. Un rapporto bellissimo di cui Giorgio Panariello ha parlato così al settimanale Chi: “Carlo è quello più calmo, ha sangue freddo. Lui è un ottimista, poi come è realmente dentro non lo sapremo mai, non lo sa nessuno. Una volta stava facendo Sanremo e io guardavo da casa, a un certo punto gli mando un messaggio, convinto che mi avrebbe risposto di notte, dopo la diretta. Invece mi risponde subito, mentre si stava esibendo un cantante. Capisce? Io sarei stato nel panico, Carlo invece tranquillo dietro le quinte che rispondeva a me!”. Panariello ha poi commentato le parole di Aldo Grasso che l’ha definito “un grande capocomico dell’avanspettacolo: “è un complimento perchè in effetti nei miei programmi ho sempre ricreato le grandi compagnie come quelle di Gino Bramieri e Macario, mi sono ispirato ai grandi varietà tipo Milleluci. Ho riportato il monologo agli inizi dello spettacolo come Walter Chiari, ho riportato la tv con lo smoking e i tempi comici di una volta, l’orchestra dal vivo, sono stati la base dei grandi one man show della Rai”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA