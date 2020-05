Giorgio Panariello/ Claudia Maria Capellini, una storia d’amore importante…

Pubblicità

Giorgio Panariello giudice della seconda puntata di “Amici speciali” in onda su Canale 5. L’attore e regista è stato tra i protagonisti della prima puntata dell’edizione speciale del talent show di successo di Maria De Filippi i cui proventi saranno interamente devoluti alla Protezione Civile per fronteggiare questo tragico momento per via del Coronavirus. L’ingresso in studio è stato emozionante per Panariello entrato negli studi con i giudici Sabrina Ferilli e Gerry Scotti. Un momento che Panariello ha voluto condivider anche con tutti i suoi fan pubblicando un bellissimo scatto su Instagram accompagnato dalla didascalia: “Grazie a tutti per averci seguito ieri sera! Ci siamo divertiti ma soprattutto abbiamo contribuito ad aiutare la Protezione Civile 💪🏻🇮🇹 @amiciufficiale” con tanto di hashtag #amicispeciali #amici #iorestoacasa #tvshow. Una lunga puntata che ha visto Panariello anche mettersi in gioco: dapprima con la prova “Supercoppa meravigliosa” in cui si è trovato costretto a sfilare con un vero modello e successivamente con una prova di ballo. Proprio così, Panariello si è lasciato andare sulla note di un ballo proposta da Giuliano Peparini: una base che cambia canzone e genere. Un momento davvero esilarante che ha fatto tanto divertire Panariello e il pubblico da casa.

Giorgio Panariello e la fidanzata Claudia Maria Capellini

Oltre al successo professionale, Giorgio Panariello sta vivendo un momento magico anche dal punto di vista sentimentale. L’attore e regista, infatti, è legato da diverso tempo a Claudia Maria Capellini, modella e PR per diversi locali a Milano. Una storia d’amore importante per l’attore che è uscito allo scoperto la scorsa estate proprio sulle spiagge della sua amata Versilia. Non sono mancate le polemiche per via della differenza di età, visto che la bella Claudia Maria ha 26 anni in meno rispetto all’attore e regista. Una differenza di età che non ha impedito ai due di innamorarsi e viversi una bellissima storia d’amore. Panariello, infatti, è al settimo cielo e durante una delle ultime interviste rilasciate a Mara Venier a Domenica In ha rivelato: “stiamo bene insieme. Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perché lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto. Se è famiglia? Possiamo dire di sì, è famiglia, sono proprio contento, sto bene, sono molto bene, e sono contento“.



