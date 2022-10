Giorgio Panariello e la fidanzata Claudia Capellini/ Lui: “Tra di noi solo alti…”

Chi è Claudia Capellini e come ha conosciuto Giorgio Panariello

Claudia Maria Capellini è la fidanzata del famoso attore comico e presentatore italiano Giorgio Panariello. Nel 2016, dopo la fine della sua relazione con la ballerina Dalila Frassinato, Panariello ha iniziato una relazione sentimentale con Claudia Cappellini. Claudia è una modella ed è ben 25 anni più piccola dell’attore. Lei, molto attiva sul mondo dei social ma ben lontana dai riflettori, è una ragazza dal volto e dal fisico mozzafiato ed è stata a lungo al centro del mondo del gossip proprio per aver affiancato un volto così noto della televisione italiana. Nata nel 1985, Claudia ama il mondo della moda ma ha lavorato a lungo come pr in molti locali esclusivi di Milano, città in cui ha vissuto per anni.

Lei e Giorgio Panariello si sono incontrati per la prima volta in una cena con amici in comune e tra di loro è nata da subito una grande sintonia. I due non si mostrano mai insieme sotto i riflettori, non sono sposati e non hanno figli, eppure Claudia assiste sempre agli spettacoli del fidanzato e lo sostiene pur non facendo parte del suo mondo a livello professionale.

I progetti futuri di Claudia Cepellini e Giorgio Panariello: “Io e lei solo alti”

Sulla fidanzata di Giorgio Panariello, Claudia Capellini, non sono mancate polemiche da parte del web sulla differenza di età che c’è tra i due ma in particolare questa volta il popolo del web ha notato ben altro. Molte persone dopo aver scoperto l’identità della modella, hanno notato una particolare somiglianza con la showgirl Belén Rodriguez e ancora oggi molti la pensano così.

Giorgio e Claudia convivono a Roma da diversi anni e sono “genitori” di due piccoli chihuahua. Il desiderio dell’attore sarebbe quello di sposarsi e avere dei bambini e la differenza di età non pare essere un problema. Ciò che serve per i progetti futuri di Panariello è indubbiamente la stabilità di coppia e la felicità e tra i due non sembrano esserci problemi. Come riporta Corriere dell’Umbria, in un’intervista l’attore aveva dichiarato in merito alla loro relazione: “Di solito si dice che una relazione va avanti tra alti e bassi ma devo ammettere che per ora io e lei abbiamo avuto solo alti”.

