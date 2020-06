Giorgio Panariello, gaffe su “Il bambino con il pigiama a righe”/ “Non conosco film”

Pubblicità

Giorgio Panariello, attore di cinema e tv, showman e adesso giudice di Amici Speciali, non ha mai visto “Il bambino con il pigiama a righe”, possiamo perdonarlo? Pensiamo proprio di sì ma sui social questo non basta visto che da ieri non si parla che d’altro che dalla gaffe dell’attore in trasmissione. Ma cosa è successo di preciso? Il bravo Alessio ieri sera, nella finalissima del programma, ha portato sul palco un quadro ispirato proprio al famoso film e mentre tutti hanno assistito allo spettacolo applaudendo e lasciandosi andare all’emozione per via del suo messaggio intenso e profondo, Giorgio Panariello ha fatto la sua gaffe gelando tutti e, soprattutto l’atmosfera post esibizione.

GIORGIO PANARIELLO, GAFFE AD AMICI SPECIALI

L’attore toscano ha semplicemente confessato: “Non conosco questo film”. Qual è il peccato di Giorgio Panariello? Qualcuno trova fuori luogo il suo commento mentre i suoi colleghi si commuovevano fino alle lacrime, mentre altri ancora non trovano bello che nell’archivio di un attore manchi proprio questo film per la sua intensità e l’interesse che ha suscitato nel pubblico e negli addetti ai lavori. Per altri, invece, la gaffe di Giorgio Panariello è solo la punta di un iceberg di una serie di battute e di interventi che non hanno ridere in molti tanto che qualcuno sui social lo ha trovato fuori luogo e, soprattutto, poco simpatico. Quale sarà la sua prossima mossa?



