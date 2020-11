Giorgio Panariello/ “Ho rischiato di cadere nel baratro” (Domenica In)

Giorgio Panariello a Domenica In per un racconto drammatico tra infanzia difficile e un fratello ingombrante

Giorgio Panariello non ha bisogno di presentazioni. L’attore comico è affermato a teatro, in tv e al cinema e in questi mesi è stato al fianco di Carlo Conti per Tale e Quale Show 2020 dietro il bancone dei giudici proprio come è successo nella scorsa edizione. Venerdì sera è stato chiamato a fare da bastone per il conduttore costretto a casa per via della sua positività al Coronavirus e il pubblico lo ha promosso come sempre. Il suo successo è trasversale. Giorgio Panariello conquista signore e signori ma anche ragazzi e ragazze (molto spesso è stato ospite ad Amici con i suoi monologhi) e Tale e Quale Show non ha fatto altro che confermare il suo successo. L’attore oggi pomeriggio sarà ospite a Domenica In ma non solo per parlare del suo successo in tv ma per parlare del suo libro autobiografico ‘Io sono mio fratello’ in cui racconta proprio della dolorosa perdita del fratello Franco.

Giorgio Panariello e la morte del fratello Franco

Le parole con le quali Giorgio Panariello racconterà suo fratello, uno dei ‘tanti fantasmi che vediamo ogni giorno’, vogliono spazzare via tutto quello che di lui hanno detto in questi anni. In un’intervista a Vanity Fair, l’attore non solo ha avuto modo di parlare del fratello ma anche di quello che è stato il suo rapporto con la sua infanzia (di cui ricorda poco e non ha conservato foto) e con sua madre, una donna che lo ha partorito ma che poi è sparita nel nulla, una donna che lui non amava perché lei non gli ha mai insegnato a farlo. In quel momento la sua vita e quella di suo fratello si allontanarono, lui restò con i nonni che gli hanno fatto da genitori, mentre Franco fu mandato in collegio e lì iniziò la sua insofferenza. Racconti drammatici e dolorosi che rimangono nascosti dietro una maschera, quella della comicità, che lui sa portare bene proprio come spesso accade anche alle persone che cercano di rimanere positive nonostante tutto.



