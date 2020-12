Giorgio Panariello/ Infanzia difficile: abbandonato dalla mamma è cresciuto con i nonni…

Giorgio Panariello ospite Da Noi a ruota libera di Francesca Fialdini

Sarà davvero un momento molto intenso quello che oggi terrà incollati i fan di Giorgio Panariello al programma di Francesca Fialdini, Da Noi.. a Ruota Libera. Le anticipazioni della puntata natalizia di oggi svelano proprio che l’attore sarà in studio per un ritratto a tutto tondo sulla sua vita privata e professionale ma, soprattutto, alcuni momenti clou che dovranno mettere insieme i ricordi natalizi che più gli stanno a cuore. Chi ha seguito la storia dell’attore sa bene che la vita di Giorgio Panariello non è sempre stata rosa e fiori. L’attore è stato abbandonato da sua madre ed è cresciuto con i nonni e poi a 12 anni ha scoperto di avere un fratello che, a differenza di quanto è successo a lui, non ha avuto la “fortuna” di essere cresciuto dai nonni e che è stato trovato morto sul ciglio della strada anni fa.

Giorgio Panariello da Cannibali al nuovo show per Rai1

Giorgio Panariello è reduce del successo ottenuto a Tale e Quale show dove non solo ha fatto da spalla all’amico Carlo Conti ma ne ha preso le redini quando il conduttore si è assentato perché malato di Coronavirus. Quali saranno i suoi programmi futuri? Al momento quello che sappiamo è che è molto concentrato sul suo ultimo libro, quello che narra proprio della sua vita e del suo rapporto con l’amato fratello Franco, ma non sappiamo ancora se in futuro lo vedremo alle prese con nuovi progetti in tv o al cinema. La sua carriera è da sempre costellata di successi e non solo per i suoi ruoli in tv, per i suoi programmi o la sua presenza come giudice o ospite, ma anche per la vasta filmografia (iniziata con Cannibali nel 1995) e finendo al teatro. Nei prossimi mesi Giorgio Panariello dovrebbe tornare in Rai con lo spettacolo La favola mia.



