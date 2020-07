Giorgio Panariello/ “La favola mia? Il mio grazie a Renato Zero” (Techetechetè)

Giorgio Panariello tra gli ospiti di Techetechetè di oggi, venerdì 10 luglio 2020, in onda su Rai1. Il comico e attore, intanto, ha confermato con il suo entourage il rinvio delle date del suo spettacolo live “La favola Mia”, il one man show pensato per celebrare 30 anni di carriera e 60 anni di età. Lo show, previsto per lo scorso marzo, è stata posticipato in autunno per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Una scelta obbligata, ma i fan di Panariello possono tirare un sospiro di sollievo visto che sono state annunciate le nuove date previste per il prossimo autunno con partenza da Cascina. Mai nome più azzeccato per uno spettacolo che ha l’obiettivo di raccontare la vita artistica e personale di uno degli attori e comici più bravi dello spettacolo italiano. “La favola mia”, infatti, è il racconto della favola di Giorgio Panariello che ha voluto riprendere il titolo di una nota canzone di Renato Zero, una delle sue imitazioni più riuscite ed amate. “Ho scelto di chiamare il mio tour teatrale, slittato per il coronavirus, come un brano di Renato Zero: “La favola mia”. Con la sua imitazione ho iniziato l’avventura nel mondo dello spettacolo e ho voluto quasi chiudere un cerchio, celebrando i miei 30 anni di carriera e i 60 anni d’età. Non potevo non ringraziare Renato” ha raccontato Panariello.

Giorgio Panariello: 30 anni di carriera ne “La Favola Mia”

30 anni di carriera ne “La favola Mia”, il one man show che Giorgio Panariello è pronto a portare in giro per l’Italia dal prossimo autunno. Una serie di appuntamenti assolutamente da non perdere che vedranno l’attore e comico attraversare lo stivale dal mese di Ottobre fino a Dicembre salvo complicazioni legate alla pandemia da Covid-19. Intanto parlando proprio di Coronavirus, Panariello durante uno degli ultimi collegamenti con Mara Venier a Domenica In ha raccontato come ha trascorso le sue giornate ai tempi del lockdown. “Come passo il tempo in quarantena? Faccio cose da artista: lavo, stiro, pulisco il pavimento. E sono qui con i miei due cani: questo è l’ultimo arrivato, si chiama Pie, come torta in inglese, ma il problema è che ancora deve diventare adulto e fa certe torte meravigliose ovunque nel pavimento” ha detto Panariello riconio e divertente come sempre. Una quarantena trascorsa con i suoi amatissimi cani come ha raccontato a Mara Venier: “porto i cani fuori a targhe alterne: prima uno, poi l’altro. So che ogni pretesto è buono per uscire, ma ricordiamo che dobbiamo stare a casa, guardiamo Mara la domenica”. Non solo, lo showman ha anche raccontato di essere un amante del ferro da stiro al punto da lanciare un appello in diretta: “se dovete stirare qualcosa, me le mandate a casa con il corriere e ve le stiro. Basta che non mi mandi i reggiseni, ci vuole un po’ più di tempo”. Non solo, durante la quarantena Panariello è stato protagonista dello speciale appuntamento social “A casa con voi” in cui ha ospitato Dario Nardella, Gianni Morandi e Dario Ballantini: “mi piace intrattenere le persone che devono stare a casa, anche con gli sketch più famosi del passato. Non sono molto social, non sto tutto il giorno attaccato al cellulare: mi ci diverto ma non ho l’ansia se non ho niente da postare. Sono un po’ umorale: ci sono periodi in cui sento di dover dire qualcosa o postare dei contenuti, altri in cui sono preso da altre cose. Credo però sia necessario averli, nel bene e nel male: i social creano dei mostri, ma possono essere di grande utilità”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA