Giorgio Panariello/ La storia d’amore con Claudia Maria Cappellini…

Giorgio Panariello è da sempre noto al grande pubblico per le sue esilaranti capacità comiche, per la battuta sempre pronta e per i tempi davvero pazzeschi che sono in grado di far sganasciare dalle risate chiunque. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di distinguersi come attore soprattutto sul piccolo schermo e in teatro, senza voler mai mettersi alla prova dietro la camera da presa. Lo spettacolo previsto con Leonardo Pieraccioni è stato rinviato, ovviamente per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. Il tour dei due comici sarebbe dovuto partire dalla Calabria, facendo tappa anche a Cittanova, data quest’ultima che sarebbe slittata addirittura a maggio del 2021.

Giorgio Panariello, La Mia Favola per i 60 anni

Lo spettacolo, La mia favola, era stato appositamente ideato per i festeggiamenti del sessantesimo compleanno di Giorgio Panariello che, fatalità, coincidono anche con il ventennale della sua carriera dal grandissimo successo di Torno Sabato. Dopo il grande successo dello spettacolo in compagnia degli amici e colleghi Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, Panariello era pronto a tornare in scena con uno spettacolo tutto suo fatto risate, irriverenza, condito con elementi classici e di grande attualità. Proprio a riguardo della diffusione del contagio, Panariello ha sentito l’esigenza di rivolgersi ai più giovani, invitandoli a divertirsi utilizzando la testa, perché le regole servono per tutelare noi stessi, prima ancora degli altri. Così si appella alla responsabilità, cercando di evitare qualsiasi situazione pericolosa, per evitare la diffusione di un malattia che spesso colpisce non solo le persone anziane, ma anche persone giovani.

La storia d’amore con Claudia Maria Cappellini

Nella vita privata Giorgio Panariello è felicemente fidanzato da alcuni anni con Claudia Maria Cappellini, una giovane modella di venticinque anni più giovane di lui. I lineamenti della compagna di Panariello ricordano quelli della nota showgirl Belen Rodriguez: effettivamente la due donne si somigliano parecchio. La coppia che vive la relazione in maniera assolutamente riservata, è nata nel 2017, per consolidare il loro legame ha adottato un cagnolino. A tal proposito, Panariello ha dichiarato che con la Cappellini il legame è quello di una vera e propria famiglia, dichiarando, in più di qualche intervista che il loro è un legame solido e senza crisi, ammettendo che fino ad oggi non ci sono stati i classici bassi di una relazione.



