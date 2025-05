Oggi è un personaggio famoso e amatissimo del mondo dello spettacolo, ma Giorgio Panariello ha alle spalle un passato difficile, che inizia con un’infanzia molto dolorosa. Forse non tutti sanno che il celebre comico non ha mai davvero conosciuto sua madre ed è anzi cresciuto con i suoi nonni, che sono stati per lui i suoi primi ed unici genitori. Se lui fu affidato ai nonni, suo fratello Franco finì in collegio, dove non conobbe né affetto né attenzioni.

“Ho avuto tante mancanze colmate dai miei nonni che sono stati genitori fantastici.” ha raccontato Giorgio Panariello durante una recente intervista rilasciata a Domenica In, la stessa durante la quale ha ammesso di aver sentito, sin da piccolo, la voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, proprio nel momento dell’importante debutto, la sua cara nonna è venuta a mancare e, dunque, non è mai riuscita a vederlo durante il periodo del successo.

E a proposito di suo fratello Franco, Giorgio Panariello ha spesso manifestato grande dolore per quello che è stato il suo triste destino: l’uomo, lasciato a se stesso, prese brutte strade, tra cui anche quella della droga. Ma non è stata questa la causa della sua morte, nonostante inizialmente si pensava fosse stata causata da un’overdose: “invece durante una cena con amici si è sentito male e loro l’hanno lasciato sul lungomare di Viareggio, come un vecchio materasso. Non è morto di droga ma di ipotermia”, ha raccontato Panariello.

Il fatto di non aver mai avuto dei genitori e di essere anzi cresciuto tra tanti dolori familiari ha inciso molto sulla decisione del comico di non avere figli. Lui stesso ha raccontato: “Non avevo paragoni, non sentivo il senso della famiglia in quanto tale.”.