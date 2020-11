Giorgio Panariello/ “Mio fratello Franco non era un ex tossicodipendente”

Giorgio Panariello è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il comico e attore sarà in studio per presentare il suo ultimo libro “Io sono mio fratello” dedicato all’amatissimo fratello Franco. Un libro sincero in cui ha raccontato a cuore aperto il rapporto complesso con il fratello Franco morto a soli 50 anni nel 2011. Una morte che ha sconvolto la sua vita, ma quel dolore Panariello l’ha trasformato e raccontato, in parte, in questo libro sincero e forte al tempo stesso. “L’ho scritto per lui, perché tutti sapessero la verità. Non è andato via per un’overdose” – ha raccontato Panariello nel salotto televisivo di Mara Venier a Domenica In descrivendo il fratello come una persona buona che è inciampata per errore nella strada dell’ironia. “Mio fratello è morto di freddo, ma non per colpa della droga. Poteva succedere a me” – ha poi sottolineato ancora una volta l’imitatore e comico che a sorpresa ha rivelato “nel corso della mia vita ho avuto la sua stessa disperazione ed anch’io ho rischiato di cadere nella trappola degli stupefacenti. Mi son fermato in tempo”. Il ritrovamento del corpo del fratello Franco è stato terribile come ha raccontato Panariello: “buttato come fosse un materasso usato, tra i cespugli davanti al mare di Viareggio”. Quella morte però ha scosso davvero tutti come ha confessato Giorgio Panariello visto che il giorno del funerale di Franco a Montignoso c’erano davvero tutti: “piangevano quelli che Franco aveva derubato, insultato, deluso e tradito. Persone che non avevano mai smesso di volergli bene perché, a esclusione di se stesso, Franco non aveva mai fatto del male a nessuno”.

Giorgio Panariello e il rapporto con il fratello Franco

