Giorgio Panariello papà?/ Claudia Capellini potrebbe essere incinta: gesto sospetto

Pancino sospetto per la compagna di Giorgio Panariello? Nonostante l’importante differenza di età (lui 58 lei 34 anni), la coppia viaggia d’amore e d’accordo. Claudia Capellini inoltre, potrebbe addirittura essere in dolce attesa. I due, proprio di recente hanno passato qualche momento di relax in Sicilia, Taormina per l’esattezza. La loro è stata una vacanza molto divertente e spensierata, che i paparazzi hanno voluto “fotografare”. Gli scatti poi, sono finiti dritti tra le pagine di Gente. Proprio il settimanale quindi, ha avanzato la possibilità di una dolce attesa, così come viene sottolineato dalle immagini che ne mettono in mostra particolari rotondità e forme morbide. Un gesto poi, ha “allarmato” tutti sul possibile stato gravido della giovane fidanzata del comico toscano. Mentre passeggiavano infatti, Claudia teneva la mano sulla pancia, tipico gesto che compiono le donne incinta quando “accarezzano” con affetto il pancino.

Claudia Capellini incinta? Giorgio Panariello, nel corso di una intervista a Verissimo, aveva raccontato del grande equilibrio che aveva saputo donargli la compagna. “Sono fidanzato da tre anni con Claudia. Sto molto bene con lei. Mi dà serenità e grande equilibrio e questo è importantissimo”, aveva raccontato l’attore intervistato da Silvia Toffanin. “La serenità è una cosa che ho inseguito a lungo e finalmente l’ho trovata. Claudia è una persona che mi lascia fare il mio lavoro serenamente, senza pressioni. Questo è importantissimo per persone che fanno questo lavoro, che assorbe completamente”. A quanto pare inoltre, così come fa presente lo stesso settimanale, Panariello avrebbe tutta l’intenzione di mettere su famiglia con la sua compagna. A questo punto quindi, potrebbe essere più che veritiera questa indiscrezione. Da parte dei diretti interessati – al momento – non è arrivata alcuna smentita e nemmeno una comunicazione ufficiale: non ci resta che attendere!

