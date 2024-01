Giorgio Panariello rischia di soffocare a Tali e Quali 2024: “Datemi dell’acqua”/ Carlo Conti blocca lo show

Tali e Quali 2024, Giorgio Panariello rischia si soffocare: “Datemi dell’acqua!”

Inizio movimentato per la 1^ puntata di Tali e Quali 2024 che sta andando in onda questa sera, venerdì 12 gennaio 2024. Giorgio Panariello ha rischiato di soffocare. Nel dettaglio, infatti, dopo l’esibizione della terza concorrente ed il commento di Cristiano Malgioglio, il comico toscano ha provato ad assaggiare uno dei pasticcini che il cantante siciliano aveva nel cappello. Qualcosa però è andato storto perché Giorgio Panariello ha iniziato a soffocare tanto che Carlo Conti ha interrotto lo showesclamato: “Hai mai provato a mangiare uno di questi? Ti rimane tutto attaccato” e subito dopo ha interrotto il programma per soccorre l’amico

Giorgio Panariello a Tali e Quali 2024 infatti prima ha chiesto dell’acqua, prontamente portata da Carlo Conti, e poi ha spiegato: “No, poi ha detto ‘Ti sta affocando’ (riferito a Cristiano Malgioglio, ndr) è ancora peggio!” A spiegare cos’è successo ci ha pensato Loretta Goggi: “Il problema è che sono pieni di colla, sanno di talco” Insomma l’idea di Giorgio Panariello di mangiare un biscotto nel cappello di Cristiano Malgioglio non è stata delle migliori, ma ovviamente il tutto si è risolto nel migliore dei modi.

Cristiano Malgioglio sbotta: “Se parlo io Giorgio si affoga, Maria De Filippi se ne va”

L’imprevisto di Giorgio Panariello a Tali e Quali 2024 ha dato modo a Cristiano Malgioglio di mettere in scena uno show, mentre il comico toscano rischiava di soffocare, infatti, Maria De Filippi (Vincenzo De Lucia) si è alzata ed si è messa a passeggiare per lo studio. A questo punto Cristiano Malgioglio ha esclamato: “Ma è possibile che quando parlo io Giorgio si affoga, Maria inizia a passeggiare, solo tu Loretta stai tranquilla, grazie Loretta” La Goggi però ha replicato con una frecciata al cantautore siciliano: “Io con te sono sempre serafica”











