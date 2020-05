Giorgio Panariello/ Sereno al fianco di Claudia Maria Capellini: presto diventerà papà?

Pubblicità

Giorgio Panariello sarà uno degli artisti protagonisti della serata che Rai1 trasmetterà questa sera, riproponendo lo spettacolo condotto da Fiorella Mannoia, 1,2,3 Fiorella!. Riflettori dunque puntati su uno degli attori e cantanti che ha provato a sfruttare questa quarantena per cercare di portare un po’ di compagnia e allegria alle persone rimaste sole a causa del lockdown. Ed ecco dunque Giorgio Panariello impegnato in prima linea a produrre interessanti dirette social dal suo profilo Instagram, ultima delle quali quella con Francesco Totti, dove l’ex campione giallorosso che si è raccontato a trecentosessanta gradi di fronte ai followers dell’attore toscano. Durante la lunga chiacchierata, Panariello ha ricordato come Totti avrebbe anche potuto passare la quarantena con Spalletti, scherzando sui contrasti tra il fantasista e l’ex allenatore, strappando una battuta al campione del mondo del 2006: ‘Se chiudo gli occhi e mi immagino con lui (Spalletti ndr)… li riapro subito!’.

Pubblicità

GIORGIO PANARIELLO MATTATORE IN TEATRO

Totti è stato probabilmente l’ospite più illustre nelle dirette Instagram di Giorgio Panariello in questi giorni, con l’attore che prima dell’inizio dell’emergenza coronavirus, ha certo vissuto un periodo estremamente positivo, con un tour di grandissimo successo per i teatri di tutta Italia assieme agli amici Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti. Due amici che sono stati sicuramente tra le compagnie più importanti nella vita dell’attore, insieme da quando sono ragazzi e capaci di passarne di tutti i colori insieme. Oltre che punti di riferimento anche in questo momento di serenità e stabilità per l’attore. Panariello recentemente ha raccontato di aver trovato un equilibrio personale molto importante, dopo una vita passata anche a soffrire per contrasti familiari a volte molto duri, soprattutto con i suoi genitori: mentre con i nonni l’attore era legato da un grandissimo affetto. Ricordi che sono sfociati nell’attuale serenità e nella relazione con Claudia Maria Capellini che potrebbe ora portarlo a diventare papà.

Pubblicità

GIORGIO PANARIELLO FUTURO PAPA’?

E proprio partendo dal suo ottimo rapporto con Claudia Maria Capellini che Giorgio Panariello si è recentemente raccontato anche a Domenica In: l’attore ha infatti spiegato come il rapporto con Claudia potrebbe finalmente convincerlo alla paternità. Un passo molto importante che a 60 anni l’attore si sente però di compiere, prendendo esempio anche da quelle che sono le esperienze dei suoi amici di sempre. Proprio nell’intervento il toscano ha preso di mira scherzosamente l’amico Pieraccioni, raccontando di come la figlia sia in realtà molto più matura del padre: l’altro amico Carlo Conti a suo avviso sembra sicuramente più a suo agio nel ruolo di guida paterna. Sicuramente Panariello ha evidenziato come questa stabilità sentimentale, che a volte gli è mancata nel passato anche per scarsa maturità da parte sua, sia uno dei perni più importante sulla quale poggia la sua ritrovata serenità personale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA