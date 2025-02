Giorgio Panariello è da sempre uno dei migliori amici di Carlo Conti, ma non si è fatto scrupoli nelle scorse ore a criticare i brani dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. A scegliere gli artisti che si sono esibiti sul famoso palco dell’Ariston è stato il direttore artistico, cioè Conti, ma a quanto pare le canzoni che ha scelto non sono rimaste impresse al noto comico e attore, infatti le ha proprio snobbate. Tramite un video postato ieri sera sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che essendo grandi negli anni ha visto molte kermesse sanremesi e ogni anno ha sempre canticchiato per mesi le canzoni.

Dopo aver canticchiato alcune delle canzoni più famose delle passate edizioni del Festival di Sanremo ha detto: “Io dopo il Festival di Sanremo di quest’anno, non me ne voglia Carletto (Carlo Conti, ndr), non canto la canzone di Giorgia, di Olly o di Lucio Corsi”. Subito dopo ha fatto sapere che da giorni non può fare a meno di cantare ‘Espresso Macchiato’ di Tommy Cash, l’estone che parteciperà all’Eurovision a maggio.

Espresso Macchiato di Tommy Cash fa il pieno di critiche, Giorgio Panariello però la adora

Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram Giorgio Panariello ha canticchiato la canzone dell’estone e ha improvvisato un balletto mentre cantava ‘Espresso Macchiato’. A lui la canzone sembra essere piaciuta molto, infatti è questa che gli è rimasta in testa nell’ultimo periodo e non i brani del Festival di Sanremo. Eppure, il brano di Tommy Cash sta ricevendo non poche critiche perché attacca e offende chiaramente l’Italia, il Codacons ha anche chiesto la sua esclusione dall’Eurovision.

Riferendosi al fatto che non riesce a smettere di cantare ‘Espresso Macchiato’ Giorgio Panariello con ironia ha chiesto ai suoi seguaci se è una cosa grave altrimenti si fa vedere da qualcuno. Ha poi concluso dicendo: “E stai a vedere se questo vince l’Eurofestival eh”.